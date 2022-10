Maurizio Costanzo Show non va in onda, perché?/ Indisposizione del conduttore

Maurizio Costanzo Show: la seconda puntata non va in onda

Salta la puntata del Maurizio Costanzo Show, prevista per questa sera, venerdì 7 ottobre, in seconda serata su Canale 5. Secondo quanto riportato da TvBlog, il celebre talk show non andrà in onda a causa di una indisposizione del conduttore. La sospensione della seconda puntata è stata comunicata agli ospiti a poche ore dalla registrazione prevista per il pomeriggio di venerdì. La seconda puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show avrebbe portato sul palco Urbano Cairo, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi e Patty Pravo. Spazio anche al Grande Fratello Vip e al ‘caso Bellavia’ con Sonia Bruganelli. Al momento non si sa se la puntata verrà recuperata nel corso dei prossimi appuntamenti. Cosa andrà in onda dopo la seconda puntata della fiction “Viola come il mare”? Il palinsesto di Canale 5 non è stato ancora aggiornato, ma è probabile che si opti per un film.

Maurizio Costanzo come sta?

Al momento non ci sono ulteriori informazioni, se non l’anteprima di TvBlog, sullo stato di salute di Maurizio Costanzo. A differenza del Maurizio Costanzo Show, non c’è nessuna variazione per la programmazione di S’è fatta notte, il programma della terza serata di Rai 1 che il giornalista conduce assieme a Pino Strabioli il lunedì. Sono state già registrate diverse puntate che consentiranno la regolare trasmissione. Ricordiamo che la prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show è andata in onda venerdì scorso, 30 settembre, registrando ascolti eccezioni: share del 16.13% pari a 982 mila spettatori, 3 punti percentuali di share rispetto all’esordio dello scorso autunno. Gli ospiti della prima puntata sono stati: Christian De Sica, Emanuele Filiberto di Savoia, Aldo Cazzullo, Orietta Berti, Alessandro Cecchi Paone con Simone Antolini, Fabio Rovazzi, Giuseppe Cruciani, Alberto Crispo, Francesco Cicchella, Sara Crocerà e Nicolò Di Tullio.

