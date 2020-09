Maurizio Crozza è Mattia Binotto/ Video: “Delusione Ferrari? C’è un problema…”

Maurizio Crozza sta per tornare con “Fratelli di Crozza” in prima serata e in diretta da venerdì 18 settembre alle 21.25 sul Nove e in live streaming su Dplay e, in attesa di tornare a divertire i telespettatori, offre una piccola anticipazione di quelli che saranno i suoi nuovi personaggi su Facebook. Sulla pagina ufficiale, il comico sta pubblicando brevi filmati che stanno già scatenando l’entusiasmo dei fans. Maurizio Crozza si è così calato nei panni del team manager della Ferrari, Mattia Binotto a cui, una voce fuori dal campo, chiede le ragioni di una stagione così deludente per la Ferrari. “La situazione è difficile, non c’è dubbio. Si tratta di capire ma ci vuole pazienza perchè la macchina in curva non tiene e in rettilineo siamo lenti. Ogni tanto la macchina non si accende. Dev’essere l’antifurto, ma dobbiamo capire”, risponde Crozza-Binotto.

MAURIZIO CROZZA E’ IL MINISTRO AZZOLINA

Non ci sarà solo l’ingegner Binotto nella nuova stagione de “Fratelli di Crozza”, ma anche il ministro dell’istruzione Azzolina. Anche in questo caso, il comico ha dato una piccola anticipazione pubblicando un breve filmato sulla sua pagina Facebook. “Buonasera Ministro, ci vuole spiegare come apriranno le scuole il 14 settembre?”, chiede una voce fuori dal campo. “Sono molto orgogliosa di come aprirà la scuola. Per preparare la scuola non ho nè dormito nè mangiato. Lo dico per chiarezza perchè ho sentito tante corbellerie“, è la risposta del Ministro che difende il proprio operato. Entrambi i filmati sono diventati immediatamente virali e i fan, ora, aspettano anche di vedere Crozza nei panni di Flavio Briatore. Arriverà un nuovo filmato? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.





