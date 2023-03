Maurizio De Giovanni, chi è/ Scrittore de Il commissario Ricciardi e Mina Settembre

Maurizio De Giovanni, chi è lo scrittore napoletano

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, in collegamento da Napoli, sarò ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 16 marzo, di Oggi è un altro giorno. Nato a Napoli nel 1958, De Giovanni ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista “Il commissario Ricciardi”. Su questo personaggio si incentrano “Il senso del dolore”, “La condanna del sangue”, “Il posto di ognuno”, “Il giorno dei morti”, “Per mano mia”, “Vipera”, I”n fondo al tuo cuore”, “Anime di vetro”, “Serenata senza nome”, “Rondini d’inverno”, “Il purgatorio dell’angelo”, “Il pianto dell’alba” e “Caminito”, uscito a novembre 2022.

Dopo “Il metodo del Coccodrillo”, con “I Bastardi di Pizzofalcone” nel 2013 ha dato inizio a un nuovo ciclo poliziesco. Nello stesso anno ha ha iniziato la serie di “Mina Settembre”. Tutte e tre le saghe sono diventate delle serie di successo in tv.

Maurizio De Giovanni: i suoi libri ambientati a Napoli

I libri di Maurizio De Giovanni sono ambientati a Napoli, città in cui è nato e in cui vive: “La realtà è che Napoli ospita tutti i punti di vista possibili: è corretto raccontarla come fa “Gomorra”, è corretto raccontarla come fa “L’amica geniale” … ed è altrettanto corretto raccontarla partendo dal centro storico, come faccio io con “I bastardi”, o ricostruendo la città in un’altra epoca, come ho fatto con la saga del commissario Ricciardi”, ha detto lo scrittore a Maremosso. E ha aggiunto: “Per raccontare Napoli ci sono due strade: o ti metti a confutare uno per uno gli stereotipi, oppure semplicemente scegli di affacciarti alla finestra, e descrivere quello che vedi”. Lo scorso novembre De Giovanni ha pubblicato il tredicesimo libro della serie “Il commissario Ricciardi”, intitolato “Caminito”, ambientato nel 1939: “Ricciardi non è più come nei primi dodici libri. Questo è il primo romanzo in cui il commissario è un uomo nuovo e lo è ormai da cinque anni”, ha detto all’Ansa.

