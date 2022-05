MAURIZIO DE GIOVANNI, CHI È?/ “Dall’impiego in banca ai Bastardi di Pizzofalcone”

Da Ricciardi ai “Bastardi” di Pizzofalcone, Maurizio De Giovanni si è raccontato a tutto tondo a Oggi è un altro giorno. Il celebre scrittore ha ripercorso la sua carriera a dir poco particolare: “Io lavoravo in banca, ero un vice-direttore e non avevo mai scritto nulla fino ai 48 anni. Ero un lettore compulsivo. I colleghi mi iscrissero ad un concorso e per scherzo ci andai con “Ricciardi”. Vinsi il concorso, poi mi chiesero un libro, poi un altro… e adesso mi ritrovo questo problema (ride, ndr)”.

“Ero convinto che quel racconto non lo avrebbe letto nessuno”, ha proseguito Maurizio De Giovanni, ribadendo il ruolo centrale di Napoli nella sua scrittura. E ancora: “L’ispirazione viene da qualsiasi cosa, da una parola, da un incontro o da una notizia. L’importante è ascoltare: l’ascolto è un super potere”. (Aggiornamento di MB)

Chi è Maurizio De Giovanni

La nuova settimana di Oggi è un altro giorno si apre con Maurizio De Giovanni, scritto di successo che si racconta nel salotto di Serena Bortone tra vita privata e carriera. Nato a Napoli dove vive e lavora, Giovanni, in seguito alla maturità classica, si è laureato in Lettere Classiche. Con la passione per la scrittura, tuttavia, l’attività editoriale dello scrittore è iniziata nel 2005 quando pubblica “Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi”. E’ l’inizio di un viaggio straordinario che ha permesso a Maurizio De Giovanni di trasformare le proprie fantasie in romanzi di successo.

Le sue opere sono ambientate a Napoli e raccontano le vicende di personaggi inventati le cui caratteristiche, però, sono quelle che potrebbe avere qualsiasi persona. Oggi, è uno dei più importanti giallisti italiani e dalle sue opere sono state tratte delle serie tv di grandissimo successo.

Maurizio De Giovanni, le serie tv nate dai suoi romanzi

I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann, Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale e Mina Settembre con Serena Rossi sono le tre serie tv nate dalla mano di Maurizio De Giovanni che, sul proprio profilo Instagram, ha anche pubblicato foto con gli attori che hanno poi dato un volto ai suoi personaggi.

Un talento straordinario quello di Maurizio De Giovanni che riesce a trasformare le proprie fantasie in romanzi in cui c’è sempre l’elemento giallo, ma in cui non manca mai un pizzico di emotività e d’amore per un mix perfetto che gli permette di vendere i suoi romanzi, ma anche di appassionare milioni di telespettatori.











