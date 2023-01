Maurizio Ferrini/ Dalla ex Carla Urban al rapporto con Sara Guglielmi: “Affinità spirituale”

Carla Urban, ex moglie di Maurizio Ferrini

Maurizio Ferrini, nelle vesti della signora Emma Coriandoli, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda giovedì 12 gennaio alle 14.05 su Rai 1. L’attore, nato nel 1953 a Cesana, è sempre stato molto riservato. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Ferrini è stata a lungo legato con con la giornalista e conduttrice Carla Urban. I due si sono lasciati nel 1994, dopo 9 anni insieme.

Dal 2017 Ferrini ha una nuova compagna, Sara Gugliemi: “Il nostro rapporto è quasi una cosa new age: ci siamo conosciuti in un momento di grande depressione per me, anche dal punto di vista professionale, e dunque la definirei una compagna con la quale abbiamo raggiunto una grande affinità dal punto di vista spirituale, cosa ancora più apprezzabile in un’epoca di materialismo imperante come quella che stiamo vivendo”, ha raccontato a Storie Italiane.

Sara Gugliemi, al fianco di Maurizio Ferrini

Parlando della sua storia con Sara Gugliemi, Maurizio Ferrini aveva detto: “Ci prendiamo cura l’uno dell’altro con grande dedizione e rispetto. Noi però non siamo una vera coppia come quelle che si possono facilmente immaginare anche dal punto di vista fisico, ma ci vogliamo bene lo stesso”. Al momento non è noto se i due stiano ancora insieme o meno, come detto prima l’attore ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua vita privata. Ferrini ha più volte dichiarato che la sua fede lo ha aiutato a superare in momenti più difficili della sua vita privata e professionale: “Poche persone mi sono rimaste accanto. Mi sono concentrato su me stesso, devo tanto alla fede: Dio mi ha aiutato”, ha raccontato nello studio de “Il Sabato Italiano” di Eleonora Daniele, su Rai Uno.

