Maurizio Ferrini: “Dissi no a Yuppies e Troppo Forte”/ “Sergio Leone mi voleva, ma…”

L’attore Maurizio Ferrini, ospite di RTL 102.5 News nel corso della trasmissione Trends & Celebrities, condotta da Francesco Fredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tshang, ha parlato della sua carriera, ammettendo di avere commesso qualche errore. “Ho detto due ‘no’ nella mia vita. Due ‘no’ che oggi sono un riampianto e mi sono costati abbastanza. Il primo quando mi hanno proposto il film Yuppies (di Carlo Vanzina, ndr) ed il secondo quanto mi chiamò Sergio Leone”.

Maurizio Ferrini, Signora Coriandoli/ L'interpretazione e il personaggio più riuscito

Il riferimento nel secondo caso è al film Troppo forte, uscito nel 1986, proprio il medesimo anno dell’altra pellicola citata. “Sergio Leone mi disse: Vorrei lei al posto di Alberto Sordi nella parte dell’avvocato”, ha ricordato. L’offerta sembrava irrinunciabile, ma alla fine Maurizio Ferrini rifiutò la parte. Ad oggi l’attore e comico divenuto noto con Quelli della Notte non riesce a spiegarsi il perché di questa scelta, di cui col tempo si è pentito anche in virtù del successo avuto dal prodotto cinematografico.

Maurizio Ferrini, depressione e problemi economici/ "Rischiai di fare elemosina"

Maurizio Ferrini: “Dissi no a Yuppies e Troppo Forte”. Il motivo

Maurizio Ferrini, in occasione della sua intervista in radiovisione, ha rivelato anche il motivo per cui disse no a Yuppies e Troppo Forte, soprattutto in riferimento al film di Sergio Leone in cui avrebbe dovuto ricoprire la parte dell’avvocato che fu successivamente assegnata ad Alberto Sordi. “Non ero io. Per molto tempo ho rimosso quell’episodio dal cassetto dei ricordi. La colpa di quel no è stato il successo che mi aveva fatto ubriacare dopo Quelli della Notte”.

Il rimpianto per l’attore e comico è dunque consistente, nonostante negli anni successivi abbia continuato a comparire sul grande schermo, ad esempio in Compagni di scuola di Carlo Verdone nel 1988. Ad accoglierlo, per lo più, è stato però il mondo della televisione, con Domenica In e la storica interpretazione della Signora Coriandoli, la conduzione di Striscia la Notizia dal 1992 al 1994 e diverse altre esperienze.

Maurizio Ferrini: "Signora Coriandoli potrebbe tornare"/ "Io sarò suo figlio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA