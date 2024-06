Maurizio Laudicino ha una nuova fidanzata?/ Chi è la donna che ha conquistato l’ex Uomini e Donne

Maurizio Laudicino, nuovo amore per l’ex Uomini e Donne?

Maurizio Laudicino è stato un cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha fatto molto parlare per la frequentazione con Gemma Galgani con cui, però, non ci sono mai stati baci o gesti affettuosi che potessero far pensare all’inizio di una vera e propria storia d’amore tra i due. Chiusa la frequentazione con Gemma, durante la partecipazione a Uomini e Donne, Maurizio ha cominciato a frequentare Elena Di Brino, altra dama del parterre, con cui ha poi lasciato il programma vivendo una frequentazione che è finita poco dopo l’addio al programma di Maria De Filippi.

Maurizio, nonostante la storia finita con Elena e il cuore libero, non è più tornato a Uomini e Donne dove, probabilmente, non tornerà nella prossima stagione perché secondo alcuni rumors avrebbe ritrovato l’amore.

Maurizio Laudicino: chi è la presunta fidanzata dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Secondo Lorenzo Pugnaloni che parla di Maurizio Laudicino su Lollo Magazine, la donna che avrebbe conquistato il cuore dell’ex cavaliere di Uomini e Donne si chiamerebbe Simona Galanti, ha 43 anni, è divorziata e senza figli. “Si chiama Simona Galanti, 43 anni di Marino del Tronto (Ascoli Piceno). Divorziata senza figli, Maurizio l’ha conosciuta a una serata con altri ex partecipanti di Uomini e Donne 2023/24, in un locale del litorale marchigiano a dicembre. Poi rivista due mesi dopo in centro ad Ascoli ad un pranzo. Da lì è nata una frequentazione che si è intensificata di recente, e pare funzionare nonostante i 450 km di distanza“, si legge, in particolare, su Lollo Magazine.

Dopo aver provato a cercare l’amore in tv, dunque, Maurizio avrebbe trovato la donna con cui dare il via ad un nuovo capitolo della sua vita nella quotidianità. L’ex cavaliere del trono over confermerà tutto nei prossimi giorni?











