Uomini e Donne, Maurizio Laudicino choc: “Elena Di Brino mi ha lasciato”/ “Colpito e affondato, fa male”

Maurizio Laudicino e Elena Di Brino si sono lasciati: l’annuncio dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Maurizio Laudicino e Elena Di Brino si sono lasciati. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex cavaliere di Uomini e Donne con un post pubblicato sui social in cui ammette tutto il dolore del momento. “Colpito e affondato, inutile nasconderlo. Accetto la decisione di Elena…”: così inizia il lungo messaggio attraverso il quale Maurizio comunica la fine della sua frequentazione con l’ex dama.

Mirko Brunetti tronista a Uomini e Donne dopo il Grande Fratello?/ "Non è da escludere": l'indiscrezione

Poi continua: “Quando scrive che non sono pronto e ho ancora molte cose da risolvere probabilmente dice il vero ma ciò non toglie nulla al sentimento che ho provato e che provo per lei. E quando sento e leggo ancora certi commenti su presunti piani, accordi e complotti da noi orditi (ai danni di chi? A che pro?) faccio molta fatica a trattenermi pensando ai tanti protagonisti di teatrini che continuano ad andare in scena.”

ALESSIO E CLAUDIA, UOMINI E DONNE/ Lei chiude: "Basta, non ho più piacere a parlare con te"

Maurizio Laudicino e l’appello ai fan: “Non chiedetemi più di Elena Di Brino”

Maurizio Laudicino e Elena Di Brino sono stati infatti accusati di essersi messi d’accordo a Uomini e Donne. Ricordiamo che inizialmente lui frequentava Gemma Galgani, conoscenza che ha scatenato in studio molti dubbi sul cavaliere. Di fronte a quelle accuse, che continuano ancora oggi, Maurizio ha replicato: “C’è chi per quella sedia venderebbe l’anima al diavolo e c’è chi spontaneamente l’ha lasciata. Ad ogni modo non è più un mio problema e in questo momento devo pensare solo a me e voltare pagina.”

ALESSANDRO VICINANZA E ROBERTA DI PADUA, UOMINI E DONNE/ Lui invita ad uscire Cristina, Roberta reagisce...

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, in virtù del dolore che prova in queste ore, ha quindi fatto una richiesta ai follower: “Un favore chiedo a tutti coloro che in questi giorni mi hanno subissato di domande: non domandatemi più di lei, anche la più innocente delle domande è sale sulla ferita.” E ha concluso: “Il rispetto reciproco è tale da non cascare nella tentazione di aprire botta e risposta che sarebbero tanto inutili quanto penosi. Non è andata bene e tocca prenderne atto. Quel che dovevano dirci ce lo siamo detti direttamente con franchezza e l’immagine che vorrei che di noi restasse è solo questa. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maurizio Laudicino (@mauriziolaudicino)













© RIPRODUZIONE RISERVATA