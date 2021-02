Maurizio Lupi: “5 Stelle incompetenti”/ “Buttati 12 mld per reddito di cittadinanza”

Maurizio Lupi, esponente di “Noi con l’Italia”, è intervenuto in occasione della puntata del TG4 andata in onda nella serata di ieri, sabato 20 febbraio 2021, parlando ovviamente di tematiche politiche. Partendo dalla scissione del Movimento Cinque Stelle, Lupi ha asserito: “Quello che sta accadendo l’avevamo previsto ed era la ragione per la quale eravamo contrari ai due governi Conte. Il Movimento aveva suscitato speranza negli italiani, raccogliendo il 32% dei voti, ma governando ha dimostrato incapacità e incompetenza”.

Analizzando la situazione più nel dettaglio, il rappresentante di “Noi con l’Italia” ha affermato che “chi si stacca oggi dal Movimento Cinque Stelle è proprio chi ha urlato dal balcone di avere sconfitto la povertà con il reddito cittadinanza: 12 miliardi di euro buttati nel cestino, che potevamo destinare alle imprese e con i quali avremmo ad oggi molti disoccupati in meno. I grillini stanno implodendo. Grazie a Dio la maggioranza che sostiene Draghi è molto più ampia e può sopportare anche le scissioni dei pentastellati”.

MAURIZIO LUPI: “LAVORIAMO UNITI PER COSE CONCRETE”

Maurizio Lupi ha poi commentato con soddisfazione la nascita del nuovo esecutivo, sottolineando la speranza in un “cambio di marcia che si è visto già nella formazione del Governo. Il Centrodestra ha voluto sostenere Draghi proprio per lavorare per un periodo tutti insieme per le cose concrete. Il messaggio di Draghi al Parlamento è stata di una forza incredibile: il tempo è fondamentale, non serve usarlo per conservare il potere, ma per rilanciare il Paese. Sui sottosegretari lui sceglierà sempre in base al suo progetto. È un grande passo in avanti per la politica”. Quanto alla crisi occupazionale, Lupi ha rimarcato l’importanza di avere contatti diretti con gli imprenditori, che ogni giorno ricordano alla classe politica la loro lotta serrata (100mila licenziamenti sono stati rilevati nel solo mese di dicembre). “Ho fiducia in Giorgetti, tutti finalmente ci rimboccheremo le maniche e daremo una mano concreta alle imprese e alle famiglie – ha asserito Lupi –. Il problema dell’Italia non sono i soldi che mancano, dobbiamo però utilizzarli e spenderli bene. La parola d’ordine è semplificazione: noi da sempre facciamo questa battaglia, la certezza dei tempi è l’unica possibilità per combattere qualsiasi corruzione e attirare gli investimenti”.



