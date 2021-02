Maurizio Lupi/ Video: “Ognuno di noi deve fare la sua parte, sì al Governo del Paese”

Da Noi con l’Italia – USEI un forte e chiaro sì alla fiducia a Mario Draghi. Intervenuto alla Camera, il presidente Maurizio Lupi ha esordito così: «Noi voteremo convintamente la fiducia a quello che lei ha definito il governo del Paese, un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Nel suo discorso abbiamo trovato tutti gli elementi di discontinuità e novità che motivano il nostro sì».

Maurizio Lupi ha ricordato il discorso tenuto dall’ex presidente della Banca centrale europea agli studenti della Cattolica, elogiando la tabella di marcia presentata questa mattina: «Basta approssimazione, indecisione e autoreferenzialità, serve più coraggio, più visione e meno spreco per la ricostruzione». E particolare attenzione ovviamente a Fisco, giustizia, Pubblica amministrazione, privati («finalmente visti come una risorsa e non un nemico dello Stato»), scuola, cultura, terzo settore.

MAURIZIO LUPI: “OGNUNO DEVE FARE LA SUA PARTE”

«Conforta la qualità e la rapidità delle decisioni, il concentrarsi sugli obiettivi strategici», ha aggiunto Maurizio Lupi nel corso del suo discorso, per poi elogiare «la concretezza e la fattibilità dei piani». «L’unità comporta delle rinunce ma è un passo avanti verso la responsabilità nazionale di ricostruzione», ha rimarcato il presidente di NCI: «La prima risorsa da non sprecare è il tempo, usare bene il tempo è il solo modo per ritrovare la fiducia della gente». Poi, dopo Papa Ratzinger, Maurizio Lupi ha citato i Coldplay: «”Non sto cercando qualcuno che ha poteri sovrumani o qualche supereroe, solo qualcuno a cui possa rivolgermi”: Ognuno di noi deve fare la sua parte, ognuno deve svolgere la sua responsabilità».





