Maurizio Lupi/ Video: “Draghi ha finalmente dato una visione all’Italia. Il Pnrr…”

Maurizio Lupi elogia ed esalta il Pnrr targato Mario Draghi. Intervenuto ieri alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto, il presidente di Noi con l’Italia ha spiegato: «Lei ha finalmente dato una visione, un sogno: il Pnrr non è solo un insieme di progetti e di numeri, ma è il più grande strumento di trasformazione dell’Italia. C’è il destino del Paese, a noi spetta l’onere e l’onore di preparare in modo migliore l’Italia del domani».

Giuliano Amato/ "Pandemia ha reso mainstream predicazione di Papa Francesco e Greta"

Maurizio Lupi nel corso del suo intervento è tornato sugli interventi che aspettano il governo e l’Italia intera: «Oggi la sfida sono le riforme, la prima grande riforma è la semplificazione e la sburocratizzazione: non solo per le infrastrutture, ma per la vita sociale».

MAURIZIO LUPI: “LA SFIDA LA DOBBIAMO VINCERE INSIEME”

Maurizio Lupi ha poi rimarcato: «Perché in Italia per spendere 100 milioni, lo dico come ex ministro dei lavori pubblici, ci vogliono 15,7 anni in media. E’ evidente che l’Europa si chieda come faremo a spendere 200 miliardi in 6 anni. Perché per fruire del Bonus 110%, ad oggi, sono necessarie 95 pratiche burocratiche. E’ evidente che poi 3 milioni di cittadini rinuncino. Perché il Governo Conte aveva immaginato norme visionarie, ma ad oggi abbiamo ancora 547 decreti attuativi in sospeso, che vuol dire che il 57,3% delle leggi fatte dal Parlamento non hanno ancora avuto pratica efficacia». Intervento terminato con una riflessione sulla giustizia: «La riforma della giustizia: cos’è l’abuso di ufficio? Cos’è il traffico di influenze? Perché un funzionario non si assume la responsabilità?». Maurizio Lupi è poi tornato sullo scontro avvenuto in aula sul dossier coprifuoco, mettendo in risalto: «Io credo che oggi più che mai dobbiamo sapere che siamo messi insieme da Draghi in una sfida epocale, che vede avversari lavorare insieme e il contributo di tutti: non è il momento di alzare i toni e di rinfacciare la non coerenza. La sfida la dobbiamo vincere insieme». Qui di seguito il video

"Zingaretti pronto a candidarsi sindaco Pd-M5s a Roma"/ E per Regione Lazio...

LEGGI ANCHE:

Matteo Salvini/ "Una follia tenere gli italiani chiusi in casa, via il coprifuoco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA