Maurizio Mattioli piange e ricorda Gigi Proietti/ “Mi ha insegnato tutto. Oggi mi giro e non c’è più nessuno”

Maurizio Mattioli ricorda Gigi Proietti: lacrime a Oggi è un altro giorno

Non riesce a trattenere le lacrime Maurizio Mattioli nel salotto di Oggi è un altro giorno quando Serena Bortone manda in onda alcuni filmati che ricordano due simboli della comicità romana: Gigi Proietti e Alberto Sordi. Tornati in studio, Mattioli si mostra vistosamente commosso, e ammette che il ricordo del grande amico Gigi lo lascia sempre scosso.

“Non c’era una sera in cui non si faceva tardi a cena con lui, lui faceva di tutto, anche quando non stava bene, era straordinario.” ha raccontato Maurizio Mattioli a Oggi è un altro giorno. Gigi Proietti è stato per lui amico ma anche maestro: “Mi ha insegnato tutto, da come si sta sul palcoscenico, me l’ha fatta lui la scuola.”

Maurizio Mattioli: “Gli amici? Oggi mi giro e non vedo più nessuno”

Il celebre attore romano ha quindi ricordato alcune delle caratteristiche più belle e importanti che Proietti gli ha trasmesso nel corso degli anni di amicizia e collaborazione: “Come estrazione mi sentivo accomunato a lui. Gigi sapeva fare qualsiasi cosa: mi ha insegnato l’umiltà e, soprattutto, il piacere di stare insieme, in allegria. D’altronde, tra attori non è sempre così.” Arriva quindi sul finale un altro momento di forte commozione quando Maurizio ammette di aver perso oggi tanti amici, non solo Proietti: “Per me il punto di riferimento di un amico è importante. Io mi giro e non vedo più nessuno. Per me erano punti di riferimento sinceri”.

