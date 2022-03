Maurizio Sirti ex marito Paola Taverna/ Divorziati da tanti anni: hanno un figlio e..

Nuovo appuntamento questa sera con “Belve”, il programma in onda su Rai 2 che racconta le storie di quelle donne che nella società odierna, ancora profondamente legata a valori patriarcali e discriminatoria verso l’altra metà del cielo, hanno saputo conquistarsi un proprio spazio anche affrontando notevoli difficoltà. E nella puntata che ci accingiamo a vedere, condotta come al solito da Francesca Fagnani e in onda in seconda serata a partire dalle 23, le donne protagoniste saranno un’attrice, ovvero Monica Guerritore, e Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle che si racconterà tra impegno politico e vita privata.

Ma cosa sappiamo della politica pentastellata nata il 2 marzo 1969 a Torre Maura (Roma) sul fronte privato a familiare? A dire la verità non si conosce molto della vita sentimentale di Paola Taverna ma nel corso degli anni sono emersi diversi dettagli che ci permettono di ricostruire alcuni eventi salienti. La senatrice del Movimento fondato da Beppe Grillo, infatti, ha avuto un marito: nel 1998 infatti è convolata a nozze con Maurizio Sirti nel lontano 1998, l’uomo che per un certo periodo è stato accanto a lei prima che i due (per motivi che non conosciamo) decidessero di divorziare prendendo strade separate.

MAURIZIO SIRTI, EX MARITO DI PAOLA TAVERNA: COSA SAPPIAMO DI LUI…

Al momento di Paola Taverna, ex vice Presidente del Senato che nel frattempo è diventata madre di un figlio oggi adolescente, è dato sapere che non si è risposata ma ha avuto un nuovo compagno, questa volta un esponente dello stesso Movimento 5 Stelle, ovvero Stefano Vignaroli, 45enne parlamentare capitolino come lei e che di recente era stato protagonista di un video sui social che aveva fatto discutere per via di un kalashnikov di cui faceva sfoggio a beneficio proprio della telecamera.

Ma cosa sappiamo invece di Sirti, l’uomo da cui pare abbia avuto Davide nel 2002, suo primogenito e unico figlio? Come accennato, all’epoca la coppia si era sposata nel 1998 dopo un lungo fidanzamento che secondo Radio Gossip sarebbe durato circa dodici anni: di professione odontotecnico, dell’uomo non abbiamo notizie certe anche perché a seguito della fine del matrimonio con Paola Taverna e delle nuove relazioni avute dalla parlamentare pentastellata i riflettori su di lui si sono spenti. Che possa essere l’ospitata della senatrice a “Belve” a riaccendere una luce sul suo passato sentimentale?

