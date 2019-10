Maurizio Sorge “Ho denunciato Claudia Gerini e Andrea Preti”/ Su Belen e i politici..

Maurizio Sorge è un fiume in piena a Mattino 5 e, dopo la discussione con Antonio Caprarica su ipocrisia e limite deontologico per paparazzi e giornalisti, il romano sembra pronto a confidare alcune cose che non ha mai detto prima. L’occasione è sempre la stessa ovvero il rapporto tra vip e paparazzi e, in particolare, il vado di Pandora si apre quando proprio Federica Panicucci gli dice che è vero che alcuni vip addirittura li chiamano per mettersi in mostra ma che altri non vorrebbero averli alle calcagna. Sorge mette insieme una serie di denunce e processi in corso e che vedono alcuni paparazzi protagonisti (suo fratello compreso) e anche lui non è da meno: “Anche io ho una cosa con la Gerini che proprio la settimana scorsa è stata rinviata a giudizio perché mi ha sottratto, insieme ad Andrea Preti, il telefonino dalla macchina con altre cose che verranno a galla dopo. Io non ho mai parlato di questa cosa finché non si è concretizzato il rinvio a giudizio e ad aprile ci sarà un altro incontro in Tribunale”. Federica Panicucci chiede ulteriori dettagli e lui rilancia: “Mi hanno aperto la macchina e mi hanno fregato il cellulare perché c’erano delle cose registrate dall’interno della mia macchina ma si sentiva fuori quello che aveva detto su di me…”.

MAURIZIO SORGE RIVELA: “HO DENUNCIATO CLAUDIA GERINI”

Maurizio Sorge non si ferma qua e parla poi anche di Belen Rodriguez. Federica Panicucci mostra gli attori e i vip che mal tollerano i paparazzi mettendo nel calderone anche il famoso sfogo dell’argentina ed è a questo punto che Maurizio Sorge attacca: “Belen è una di quelle che sono miracolate da noi, dovrebbe farci una statua. Il prodotto Belen è stato costruito ad arte e io sono uno di quelli di aver dato il la. La pressione mediatica dei paparazzi hanno dato vita al suo personaggio. Belen ci aveva provato per tanto tempo ma ha avuto la svolta solo con la storia con Fabrizio Corona“. Antonio Caprarica sottolinea: “Sarà un prodotto del vostro lavoro ma sono anche persone che ogni tanto possono pure impazzire per questo”. In chiusura di puntata Maurizio Sorge alla fine rivela di essere a lavoro sui “politici biricchini”.

Ecco il video del suo sfogo contro Belen Rodriguez:

Belen e lo sfogo contro i paparazzi, secondo @MaurizioSorge la showgirl deve ringraziarli il suo successo ottenuto. Voi cosa ne pensate?#Mattino5 pic.twitter.com/CU9TKE9n4f — Mattino5 (@mattino5) October 8, 2019





