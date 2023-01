Mauro Bertoli, perché ha lasciato i Pooh?/ “Non sono fatto per stare sul palco”

Mauro Bertoli, chi è il fondatore dei Pooh

Mauro Bertoli, cofondatore e tra i primi componenti dei Pooh fino al 1967, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 25 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Nato a Bologna nel 1954, chitarrista autodidatta, Bertoli nel 1962 conosce il batterista Valerio Negrini con cui decide di formare un complesso, i Jaguars, il primo nucleo di quello che nel 1966 diverrà il complesso dei Pooh. Bertoli rimane nel gruppo poco più di un anno e nel 1967 lascia la band: “Non è vero, come si è detto in giro, che sono uscito dai Pooh perché volevo una vita più tranquilla. Semplicemente ho capito di non essere fatto per stare sul palco e che anche loro avevano bisogno di qualcosa di diverso. Io sono un lupo solitario e la mia vera vocazione è l’arrangiamento. Addirittura ai tempi andavo al cinema solo per ascoltare le colonne sonore…”, ha detto al Corriere del Veneto.

Mauro Bertoli il legame con i Pooh

I Pooh hanno sempre riconosciuto l’importanza di Mauro Bertoli all’inizio della loro storia: “Sul palco c’era Valerio Negrini, c’era Riccardo Fogli, c’era un altro chitarrista che si chiama Mario Goretti, e c’era un grande personaggio grazie al quale i Pooh sono riusciti a formarsi… non sarebbero mai riusciti a fare questo se un giorno Valerio Negrini non avesse incontrato un’altra persona che risponde al nome di Mauro Bertoli”, ha detto Dodi Battaglia durante una rassegna a Bologna. Nel 2014 Mauro Bertoli ha pubblicato il libro “Pooh: atto di nascita”. In occasione della presentazione, il chitarrista ha detto: “Il nostro carattere è sempre stato quello di lavorare per i Pooh nel senso che i Pooh venivano prima di ogni altra cosa, anche prima di noi stessi; se un elemento, bravo quanto si vuole, non funzionava per il progetto, questo elemento veniva sostituito, fosse stato anche il migliore del mondo”.

