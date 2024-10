Federica Gatti è la figlia del noto cantante Franco Gatti, ex membro dei Ricchi e Poveri e di Stefania Picasso, donna che sarà ospite nella puntata del programma Mediaset Verissimo, in onda sabato 19 Ottobre 2024. La coppia ha avuto due figli, Federica e Alessio, venuto a mancare prematuramente anni fa quando aveva solo 22 anni. Andiamo a conoscere meglio chi è Federica.

Sebbene fosse abbastanza simpatico durante le uscite del proprio gruppo Franco Gatti era davvero molto riservato quando si trattava della sua famiglia ed – eccetto per la tragedia del figlio che ha in passato raccontato – si hanno davvero poche informazioni riguardo la sua famiglia. Stessa storia anche per Federica, si sa poco o nulla sulla donna se non per racconti del padre poi venuto a mancare.

Federica Gatti è laureata in Giurisprudenza ed è sposata con figli, da anni ha reso nonni Franco e Stefania, regalandogli una delle più grandi gioie della sua vita. Federica è stata fondamentale nel momento buio dei genitori, quando Alessio venne a mancare a soli 22 anni per un mix di eroina e cocktail con il ragazzo che fu trovato da solo in casa sua. Una tragedia durissima per tutta la famiglia Gatti, Federica compresa.

Federica Gatti, fondamentale per tenere uniti i suoi genitori

Come tutta la sua famiglia anche Federica Gatti rimase particolarmente scossa (come è in fondo normale) della morte del fratello e la ragazza a quel tempo decise di abbandonare gli studi e prendersi una totale pausa da tutto. Un momento difficile che ha però rinsaldato la famiglia, con la ragazza che è rimasta unita ai suoi genitori. Franco svelò qualche tempo fa:

“Federica entrò in crisi e smise di studiare per 4 anni. Poi ha deciso di proseguire e il periodo devastante è passato fortunatamente, ora sta proseguendo negli studi e sta rinascendo” con la ragazza che ha raggiunto poi i suoi obiettivi. Federica non ha social ed è molto distante dai riflettori, a differenza del noto padre cantante.

Su Federica Gatti si hanno davvero pochissime informazioni ma la ragazza è stata molto di aiuto e Franco l’ha ringraziata più volte pubblicamente ed è stata fondamentale nella parte finale della sua vita. L’uomo ha sofferto tanto per la morte del figlio e più volte ha ribadito il concetto con frasi del genere: “E’ contro natura che un padre di oltre 70 anni perda un figlio a 22 anni, cerco di tenere dentro il dolore ma la realtà è che sono davvero disperato”, ha raccontato l’uomo. E Federica è stata fondamentale per tenere unita la famiglia.