Mauro Casciari: “Fiorello? Ha sempre ragione lui”/ “Viva Rai2? Si rifà, sto facendo il conto alla rovescia”

Mauro Casciari e l’avventura professionale con Fiorello

Mauro Casciari, reduce dalla grande esperienza professionale vissuta accanto a Fiorello e a tutta la squadra di Viva Rai2 che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi pur andando in onda al mattino presto, nel salotto di Oggi è un altro giorno, racconta come è arrivato a lavorare con Fiorello. Casciari sottolinea come tutto sia più facile con Fiorello che ha sempre dei colpi di genio di fronte ai quali inizialmente resti spiazzato, ma alla fine, ti rendi conto che aveva ragione lui.

“Lui ti butta in mezzo al marasma e sa prendere il meglio di tutti”, racconta Mauro Casciari. “Come vi siete conosciuti?”, chiede Serena Bortone. “Quando ho sentito Viva Radio 2 ho detto che avrei voluto far parte di quella squadra. Poi ho cominciato a guardare lo show e stavo lì e mi sono fatto notare. Dopo anni e anni, mi ha chiesto di fare qualcosa e quest’anno mi ha buttato un mezzo con lui”, svela il collaboratore. “Ricordo la frase di Fiore ovvero ‘Mauro stai tranquillo. Iniziamo in un modo e finiamo in un altro’“, dice ancora Casciari che lavorando anche in radio dalle 19 alle 22, è riuscito a dormire per tutta la durata di Viva Rai2 per circa cinque ore a notte.

Mauro Casciari e il futuro di Viva Rai2

Nonostante la stagione sia appena terminata, tutto il pubblico si chiede se Viva Rai2 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva. Serena Bortone, così, rivolge la fatidica domanda a Mauro Casciari che si mostra molto fiducioso. “L’anno prossimo si rifà Viva Rai2?”, chiede Serena Bortone. “Credo di sì. Adesso sono in un limbo aspettando che si ricominci. Sto già facendo il conto alla rovescia”, risponde Casciari.

“Fiore farà anche l’ultima serata di Sanremo se non erro”, aggiunge ancora la Bortone. “Anche. L’ha detto pubblicamente. Lui ha detto che vuole rapire Amadeus affinchè non faccia più Sanremo”, conclude Casciari.

