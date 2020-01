Mauro Corona a Ballando con le Stelle?/ “A una certa età bisogna essere seri!”

Mauro Corona a Ballando con le stelle? Per il celebre scrittore, ospite fisso a Cartabianca, la proposta è realmente arrivata, ma la risposta non è stata positiva. A rivelare il retroscena è stato lo stesso alpinista nel corso del suo intervento settimanale a Cartabianca. “Un uomo di una certa età l’unica attenzione che deve avere è quella di non diventare ridicolo”, ha spiegato alla Berlinguer. Il concetto è stato però ribadito da Corona nel corso dell’intervento a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “Se ho detto no ‘Ballando con le Stelle? Ma dai, ad una certa età bisogna esser seri, mi ci vedete lì a ballare con gli scarponi, un uomo di 70 anni deve occuparsi solo di non diventare ridicolo”, ha ammesso lo scrittore.

Mauro Corona, no a Ballando con le Stelle: invece al Grande Fratello Vip…

Insomma, il no di Mauro Corona a Milly Carlucci e a Ballando con le Stelle pare essere deciso e definitivo. Quando a Un Giorno da Pecora gli viene poi chiesto se sa ballare, lui risponde “Certo, so ballare anche con le mani ed i piedi per aria ma non intendo muovermi al ritmo di altri”. Affermazione che poi spiega meglio: “Perché faccio la verticale, sono capace di camminare sulle mani”, ha precisato Corona. Ballando con le Stelle, dunque, è un no per Corona, ma il Grande Fratello Vip? La Berlinguer pone la domanda all’alpinista ma lui chiude i ponti anche a quest’altra possibilità: “Già è un’impresa stare qui con lei – ha scherzato Mauro Corona – ma mi ci vede lì? Non riesco a stare chiuso nemmeno in casa mia, potrei stare lì per tre mesi?”, ha concluso.

