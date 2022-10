Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini/ Basso profilo dopo lo scandalo del 2014

Alessandra Mussolini e il marito Mauro Floriani: lo scandalo “baby squillo” il momento più duro

Al contrario di sua moglie Alessandra Mussolini, Mauro Floriani tende a dosare col contagocce le apparizioni pubbliche. A suo malgrado, però, il suo nome è finito al centro del polverone “baby squillo” nel 2014, con conseguenze non indifferenti per quanto riguarda il suo rapporto con Alessandra. Quest’ultima non ha mai nascosto le sue ferite e infatti ha ammesso di non aver ancora superato la vicenda e soprattutto di non aver dimenticato.

Una vicenda che a Floriani costò una multa di quasi duemila euro ed un’esposizione mediatica pressante. “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si va avanti, non si perdona”, aveva detto a questo proposito l’ex politica, durante un’intervista rilasciata a “Belve” su Nove.

Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini, il suo primo tifoso in tv

Parole tutto sommato comprensibili considerando lo scandalo che colpì il marito Mauro Floriani. “Ho deciso di restare al suo fianco perché vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, per me e per la mia famiglia. Per questo l’ho fatto… ma chi perdona veramente?”, ha poi raccontato Alessandra. Con il passare degli anni, ad ogni modo, Mauro Fiorani è riuscito gradualmente a ricomporre il rapporto con la moglie, dedicandole più attenzioni e sostenendola in ogni sua avventura in tv. Non a caso, in una delle ultime edizioni di Ballando con le Stelle, lo abbiamo visto al fianco della moglie, con una sorpresa direttamente in pista da ballo.

