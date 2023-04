Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini/ I figli Caterina, Clarissa e Romano

Mauro Floriani, chi è il marito di Alessandra Mussolini

Mauro Floriani è il marito di Alessandro Mussolini. La coppia si è sposata nel 1989 e ha avuto tre figli: Caterina (1995), Clarissa (1997) e Romano (2003). I figli hanno il cognome di entrambi i genitori. Per l’ex senatrice la famiglia è il perno principale della sua vita: “La famiglia è quella cosa che mi dà la bussola. Non potrei vivere senza mio marito e i miei figli. Quello che mi sento io è tenere, mantenere. Per me sarebbe un grosso fallimento. La famiglia va puntellata ogni giorno, non la puoi trascurare e non è un costo. Sarebbe un costo se non ci fosse l’amore che io ho. Ho l’amore per i miei figli e mio marito. Io ho un amore per mio marito e i miei figli tremendo”, ha detto la Mussolini ai microfoni di Ballando con le stelle 2022.

Nel 2013 Floriani, ex capitano delle Fiamme Gialle, è rimasto convinto nella vicenda inerente a un giro di prostituzione minorile presso il quartiere dei Parioli.

Mauro Floriani e Alessandra Mussolini: i tre figli

Dopo lo scandalo i due sono rimasti insieme: “Perdonare mio marito? Si vive, non si perdona! Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no… Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia”, aveva detto l’ex senatrice a Belve. Romano, il terzogenito di Alessandra Mussolini, gioca nella primavera della Lazio allenata da Stefano Sanderri, nel ruolo di laterale di difesa. In questa stagione, nel campionato Primavera 2, ha collezionato 15 presenze fornendo 4 assist ai suoi compagni, giocando sempre da titolare. In diverse occasioni Floriani Mussolini è stato convocato da Maurizio Sarri in prima squadra, anche se è rimasto in panchina. “Non voglio commentare nulla, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non gradisce alcun tipo di intromissione, né io né lui vogliamo strumentalizzazioni“, aveva commentato la Mussolini, dopo la prima convocazione in Serie A del figlio.

