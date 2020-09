Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini/ Un anno di carcere per lo scandalo…

Mauro Floriani è il marito di Alessandra Mussolini, quest’ultima in gara a Ballando con le Stelle. Chi è al passo con i fatti di cronaca più eclatanti del nostro paese non troverà il nome di Floriani del tutto sconosciuto. Certamente è noto per la sua brillante carriera nella finanza, dove ha assunto il ruolo di Capitano prima di puntare al ritiro e poi come manager di Trenitalia. Per non parlare della crisi che si è abbattuta sulla loro famiglia nel 2014, quando Mauro è finito nello scandalo delle baby squillo. Una brutta pagina che gli ha permesso di uscirne con un patteggiamento ad un anno di reclusione e il pagamento di una multa da 1.800 euro. Nonostante le polemiche e le accuse, le ammissioni e le prove, la Mussolini ha deciso di rimanere al suo fianco. Anche se all’inizio la posizione della politica è stata molto diversa: “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti?”, aveva detto a Belve, “si va avanti, non si perdona“. Poi ha spiegato anche il perchè del suo cambio di rotta: “Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, per me e per la mia famiglia. Per questo l’ho fatto… ma chi perdona veramente?”. Un gesto che ai suoi occhi spetterebbe al Papa e a tutti gli esponenti della Chiesa, non di certo ai ‘comuni mortali’.

Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini: “Non sapevo…”

Mauro Floriani ha sempre alzato le mani di fronte allo scandalo delle baby squillo. Parliamo del 2014, quando le ragazze dei Parioli sono finite nel vortice delle inchieste da parte delle autorità, assieme a diversi presunti clienti. Tra cui anche lo stesso marito di Alessandro Mussolini, che dopo aver negato qualsiasi coinvolgimento, aveva alla fine ammesso di aver incontrato una quindicenne nel suo appartamento. “Ma non sapevo che era minorenne“, ha detto all’epoca, come riporta La Repubblica, “lei si era presentata come 19enne e io le ho creduto”. I primi contatti erano avvenuti su un sito per adulti nel luglio precedente, poi un appuntamento telefonico e infine l’incontro con la ragazza. Il tutto per due volte, a suo dire. Gli inquirenti però avevano già raccolto prove che rivelavano un’altra verità, grazie a diversi sms e telefonate fatte nel mese di ottobre e destinate a stabilire orari e luoghi per gli incontri.



