Ballando con le stelle 2020 di sabato sera/ Milly Carlucci sfida Maria De Filippi

Il sabato sera della televisione italiana torna ad infiammarsi. A settembre, infatti, Raiuno e Canale 5 daranno il via alla nuova stagione televisiva con due dei programmi più amati dal pubblico. Se Mediaset ha deciso di puntare ancora su Tu Sì que vales che, anche nell’edizione 2020 avrà tra i giudici Maria De Filippi, Raiuno punta tutto su Ballando con le stelle di Milly Carlucci. La nuova edizione del talent show danzante di Raiuno sarebbe dovuto andare in onda a fine marso. Il coronavirus, tuttavia, ha fatto slittare tutto con i vertici della Rai che hanno deciso di rimandare l’appuntamento con lo show a settembre. Milly Carlucci, così, tornerà in onda con la nuova edizione del suo Ballando a settembre e, come svela in anteprima Tv Blog, lo farà di sabato sera. La prima puntata dovrebbe andare in onda sabato 12 settembre, dubito dopo il tg delle 20. Milly Carlucci e Maria De Filippi, dunque, torneranno a sfidarsi nella sfida dell’auditel.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: NOME NUOVO TRA I CONCORRENTI?

Come fa sapere Tv Blog, a settembre, Raiuno tornerà ad avere il suo show del sabato sera. Il compito di sfidare Tu sì que vales 2020 spetterà a Milly Carlucci che, per la nuova sfida con Maria De Filippi, starebbe pensando ad un’importante novità. Finora, i concorrenti che dovrebbero partecipare alla nuova edizione di Ballando sono: Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Daniele Scardina, Rosalinda Celentano, Gilles Rocca, Elisa Isoardi, Antonio Maria Catalani, Paolo Conticini, Lina Sastri e Ninetto Davoli. A settembre, però, ai nomi su citati si dovrebbe aggiungere un altro vip. “Si starebbe infatti pensando di innestare un nome nuovo, si dice anche molto forte, fra i concorrenti già annunciati”, scrive Tv Blog. Chi sarà il nome nuovo?



