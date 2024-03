Mauro Glorioso, pm chiede 14 anni per Victor Ulinici/ Lanciò dai Murazzi la bici che colpì il 21enne

Il pm di Torino che si occupa del caso di Mauro Glorioso ha chiesto 14 anni di carcere per Victor Ulinici, il ragazzo che insieme a quattro amici, la sera del 21 gennaio 2022, sollevò e lanciò giù dal parapetto dei Murazzi una bici di 20 chili, colpendo il ventunenne che era in fila per entrare in discoteca. La vittima ha riportato delle gravi lesioni vertebrali, che lo hanno costretto a sottoporsi in questi mesi a numerosi interventi chirurgici e terapie. Non serviranno però a restituirgli una completa autonomia. È per questo motivo che ha abbandonato la facoltà di Medicina che frequentava ed è tornato a vivere a Palermo, sua città d’origine.

Victor Ulinici, come ricostruisce La Stampa, è l’unico della banda ad avere scelto il rito abbreviato. Per il ragazzo, accusato di tentato omicidio, il pubblico ministero Livia Locci ha chiesto 21 anni di carcere, che verrebbero ridotti a 14 anni per effetto del procedimento alternativo. Non sono state concesse attenuanti generiche, sul comportamento né relative alla giovane età. Anzi, sono state richieste le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa.

Mauro Glorioso, pm chiede 14 anni per Victor Ulinici: le sentenze agli altri quattro amici

Gli altri quattro ragazzi che aiutarono Victor Ulinici a lanciare la bici giù dai Murazzi che colpì Mauro Glorioso hanno invece scelto il rito ordinario. Anche loro rispondono dell’accusa di tentato omicidio. I tre minorenni sono stati condannati dal Tribunale dei Minori a settembre scorso rispettivamente a 9 anni e 6 mesi, 9 anni e 4 mesi e 6 anni e 8 mesi. La maggiorenne Sara Chierici, che risponde a titolo di concorso morale, è stata invece rinviata a giudizio e dovrà dimostrare in aula la sua innocenza. Non potrà accedere alla giustizia riparativa.

Il gruppo, secondo la giudice Maria Grazia Devietti, agì “in difetto di qualsivoglia motivo, sulla base della pura casualità, il che per certi versi aggiunge ulteriore preoccupazione e allarma sociale, disvelando un vuoto stagno di valori sottostante”.











