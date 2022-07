Mauro Marin, vincitore del GF 10 riconosce il figlio/ “Brando è la mia salvezza…”

Mauro Marin diventa ufficialmente papà: i motivi della rottura con la ex compagna e madre del piccolo Brando, Jessica Bellei

Un nuovo inizio per Mauro Marin che, seppur suo figlio abbia già quattro anni, solo adesso diventa papà a tutti gli effetti. L’ex vincitore del Grande Fratello 10 ha in questi giorni ufficialmente riconosciuto suo figlio, il piccolo Brando, avuto con la compagna Jessica Bellei. La storia tra i due era stata decisamente travagliata e ricca di scandali. Conosciutisi nel 2018, dopo soli 6 mesi di frequentazione lei scopre di essere in dolce attesa ma, anziché essere l’inizio di un bellissimo percorso, diventa una vera catastrofe.

Al solo terzo mese di gravidanza Jessica scopre una serie di tradimenti di Mauro Marin, da lì la decisione di lasciarlo e tornare a vivere in Abruzzo dai genitori. Lui ufficializza la rottura a fine 2019, a meno di un mese dalla nascita del figlio, con un lungo post su Facebook: “Con immenso dolore, dichiaro il fallimento del mio rapporto amoroso”, scriveva. Mauro inizia poi a soffrire di problemi psicologici che lo portano a un allontanamento ancora più radicale dalla ex compagna. Come ciliegina sulla torta i due decidono di rendere pubblico il primo incontro tra Mauro e il figlio Brando, negli studi di Barbara D’Urso, un vero disastro dove, choccando l’Italia intera Mauro mette in dubbio che Brando possa essere suo figlio.

Un nuovo inizio per Mauro Marin che riconosce il piccolo Brando e riconquista Jessica Bellei

Ma a dimostrazione che c’è sempre una speranza, a distanza di anni per Mauro Marin c’è la possibilità di un nuovo inizio. È proprio in questi giorno che l’ex gieffino ha ufficialmente riconosciuto il piccolo Brando, di ormai 4 anni, come suo figlio legittimo. Così Brando ha acquisito il cognome di entrambi i genitori ma le sorprese non finiscono qui… Mauro è anche riuscito a riconquistare la ex Jessica Bellei. Sarà forse perché arrivato alla soglia dei 42 anni, Mauro, nell’ultimo anno, si è reso conto dell’importanza degli affetti e, rimboccandosi le maniche, ha iniziato a frequentare Jessica e il figlio con regolarità. Così di è reso conto di amare ancora la ex compagna e di voler essere una presenza costante per Brando.

A riguardo al settimanale Nuovo ha dichiarato: “Ho capito quali sono le cose realmente importanti nella vita. Mio figlio e la mia compagna rappresentano un’ancora di salvezza per me. Abbiamo deciso di provare a recuperare il nostro rapporto. Per il bene della coppia e del bambino”. Per il futuro i due vogliono, con calma e gradualmente, provare insieme una convivenza trasferendosi nella casa di lui per una settimana a Castelfranco Veneto, una tentativo “graduale” per non traumatizzare il piccolo che ha sempre vissuto con i nonni e Jessica in Abruzzo.











