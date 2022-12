Mauro Sabbione, morto il tastierista dei Matia Bazar/ Aveva 65 anni, malato da tempo

Grave lutto nel mondo della musica: è morto Mauro Sabbione. Grande musicista, ha fatto parte dei Matia Bazar negli anni ’80, per poi divenire anche il tastierista dei Litfiba. Aveva solo 65 anni ed è morto a seguito di una malattia sopraggiunta nell’ultimo anno. Il compositore diede un contributo decisivo dal 1981 al 1984 all’anima elettronica dei Matia Bazar, dando il proprio importante apporto in brani come “Zeta”, “Astra”, “Palestina”, “Scacco un po’ matto”, “Bambini di poi”, “Casa mia” e altre come “Elettrochoc” o “Intellighenzia”. Il suo esordio con la nota band avvenne in occasione del tour “Il tempo del sole” del 1981, per poi concludersi tre anni dopo con l’esibizione presso il famoso Piper di Roma il 16 aprile del 1984.

Alberto Asor Rosa, come è morto lo storico comunista/ Il ‘palindromo’, Berlusconi e…

Nato a Genova il 17 aprile del 1957, Mauro Sabbione si era diplomato presso il conservatorio Niccolò Paganini del capoluogo ligure. Oltre ai Matia Bazar è ricordato per la sua collaborazione i Litfiba, partecipando alle incisioni di brani storici come “El diablo”, “Live on Line”, “Insidia”, nonché collaborando come arrangiatore/produttore con altri gruppi italiani come i Modà, Diaframma, Violet Eves, Diskanto, Stellerranti, Garbo, Belzer e Mirage. Inoltre, nel 1985 è iniziato il suo sodalizio con Leo Bassi oltre ai lavori con Johnny Melville, Jango Edwards, Vanni De Lucia, Gianni Colosimo e Stellerranti.

Maya Picasso, morta figlia di Pablo/ Aveva 87 anni, da sempre custode eredità papà

MAURO SABBIONE, MORTO TASTIERISTA MATTIA BAZAR: LE SUE NUMEROSE COLLABORAZIONI

Un musicista a 360 gradi e Mauro Sabbione era stato anche il co-fondatore, assieme a Cinzia Bauci, del gruppo interdisciplinare Melodrama, nome poi mutato nel 1990 in Ensemble Mediterraneo. Si ricorda fra le loro produzioni “Saudade Che Guevara”, in occasione dei trent’anni della morte Ernesto Guevarae, e premiato come migliore opera multimediale del 1997 a Cuba.

Nel 2003 era invece arrivata la pubblicazione di “Gramsci Bar”, prodotto da Valerio Peretti e opera premiata al Mei di Faenza, a cui fece seguito anche un tour. Quindi numerose produzioni multimediali fra cui due dvd “Revelation” e “Utopia” con i filmati dei tour con Leo Bassi.

Terry Hall è morto/ Frontman The Specials stroncato dalla malattia

© RIPRODUZIONE RISERVATA