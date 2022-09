Max Bertolani contro l’ex Pamela Prati “Mi ha querelato”/ “Ha cercato di stroncarmi la carriera dopo l’addio”

Max Bertolani e la storia con Pamela Prati: “Mi auguro che si riscatti”

Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati, non si dà pace e proprio non riesce a concepire il tanto astio che la showgirl prova ancora nei suoi confronti. In un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Nuovo, lo sportivo ha condiviso alcune interessanti riflessioni sulla sua storia d’amore con Pamela, ma ha anche parlato della sua seconda partecipazione al Grande Fratello VIP, dove Pamela sta già facendo discutere.

“Mi auguro che quest’opportunità che Mediaset le sta concedendo sia per lei un’occasione di ripartenza”, ha detto Bertolani. “Rivederla in televisione dopo che ha querelato mezzo mondo fa sorridere. L’astio nei miei confronti? Il fatto che sia stato uno sconosciuto a chiudere il rapporto ha provocato tanta rabbia lei. Forse sarebbe dovuto accadere il contrario. Dopo la rottura con lei – ha proseguito Bertolani, facendo intendere che proprio la Prato ha tentato di ostacolare poi la sua carriera – tante occasioni di lavoro sono svanite misteriosamente ”.

Max Bertolani, ex Pamela Prati: “Confronto? Deve farsi perdonare”

Per quanto riguarda lo scandalo relativo alla vicenda Mark Caltagirone, Max Bertolani adotta il metodo del bastone e della carota nei confronti: “Da gentiluomo mi sono sempre espresso in maniera galante e gentile nei suoi confronti eppure ho ricevuto una querela da parte sua”, spiega amareggiato. Insomma benché siano passati tanti anni dalla loro rottura, tra i due non sembrano esserci rapporti sereni. Questo a quanto pare non dipende dalla volontà di Bertolani, che oggi apre ad un confronto: “Ma le vorrei dire che ha tante cose da farsi perdonare”, ha spiegato.

