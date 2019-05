Max Bertolani, ex fidanzato Pamela Prati/ “Le nostre nozze? Fece tutto da sola”

A Live non è la d’Urso si torna a parlare del caso Pamela Prati e in studio c’è anche il suo ex fidanzato Max Bertolani. Si parla infatti della loro storia d’amore e di come anche nel loro caso uscì su tutti i giornali la notizia delle loro imminenti nozze. Bertolani esordisce “Era tutto vero” però spiega cosa è accaduto: “Lei fece tutto da sola, e io lo venni a sapere all’uscita della palestra. – ammette – Tutti mi facevano gli auguri ma io non capivo perché. Tornato a casa vidi la copertina e scoprii che lei aveva detto che ci saremmo sposati.” Bertolani allora racconta quella che allora fu la sua reazione: “Io mi arrabbiai molto con pamela e le dissi che allora ci saremmo sposati veramente perché sono cose serie, sacramenti importanti”.

MAX BERTOLANI E LE ACCUSE DI PAMELA PRATI

Il matrimonio tra Pamela Prati e Max Bertolani, così come quello con Mark Caltagirone, non c’è stato. Stesso esito seppur in situazioni molto differenti, visto che Bertolani esiste ed è a Live non è la d’Urso per dire la sua. La questione sottolineata da Barbara d’Urso in diretta è che anche in quella situazione fu Pamela ad annunciare un matrimonio del quale, a quanto pare, non si era invece discusso col suo compagno Max. Cosa che fa pensare ad una mera mossa pubblicitaria. Solo poche settimane fa, ospite a Storie Italiane, Bertolani ha annunciato di aver sentito telefonicamente Pamela Prati che lo ha accusato con durezza di molte cose e avvisato di essere vicina alla querela nei suoi confronti.

