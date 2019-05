Live Non è la D’Urso/ Ospiti e anticipazioni: Eliana Michelazzo contro tutti

Mercoledì 29 maggio, in prima serata su canale 5, dopo gli ascolti importanti ottenuti con l’ottava puntata del Grande Fratello 2019, Barbara D’Urso torna in onda con una puntata imperdibile di Live Non è la D’Urso che continuerà a fare compagnia al pubblico fino al 19 giugno. Per Mediaset, la prima stagione di Live, Non è la D’Urso è stata trionfale. Gli ascoti hanno confermato l’affetto del pubblico per Barbara D’Urso che, all’interno della propria trasmissione, ha ospitato i personaggi più discussi del mondo della televisione e dello spettacolo, da Asia Argento a Morgan fino a Wanna Marchi e Stefania Nobile. Le ultime puntate di Live sono state dedicate al matrimonio gate di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Dopo aver raccolto la testimonianza di Eliana Michelazzo che proprio ai microfoni di Live ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste, Barbara D’Urso, questa sera, torna ad occuparsi del caso Prati con nuove e importanti testimonianze.

Live Non è la D’Urso: il ritorno di Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo torna nel salotto di Live Non è la D’Urso per replicare a Pamela Prati che, ai microfoni di Verissimo, ha svelato di essere stata plagiata dalla Michelazzo e da Pamela Perricciolo. La Prati, in particolare, ha puntato il dito contro Eliana rea di aver vissuto la sua stessa situazione e di non averla messa in guardia. Ospite della puntata odierna della trasmissione serale di Barbara D’Urso, Eliana replicherà alla showgirl sarda portando in studio anche nuovi documenti. Non mancheranno, inoltre, testimonianze esclusive che aggiungeranno particolari alla vicenda. Eliana Micheazzo, infine, sarà anche la protagonista di uno dei momenti imperidibili della trasmissione ovvero quello delle cinque sfere rispondendo alle domande e alle provocazioni degli opinionisti.

La verità su Sebastian, il bambino preso in affido da Pamela Prati a Live Non è la D’Urso

Non solo Eliana Micheazzo. Barbara D’Urso accoglierà anche la madre del finto Sebastian Caltagirone, il bambino che Mark e Pamela Prati avrebbero preso in affido. Come ha spiegato la conduttrice durante la puntata di Pomeriggio 5 del 28 maggio, il bambino, in realtà, avrebbe una madre, un padre e sarebbe stato usato per tutta la vicenda. Proprio la mamma del finto Sebastian Caltagirone avrebbe scoperto la verità guardando la televisione. In una video intervista rilasciata ai microfoni di Live Non è la D’Urso e che sarà trasmessa nella puntata in onda questa sera, la donna ha dichiarato: “Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare. Nel copione mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore. Gli era stato detto di non dirmi nulla perché era una sorpresa per me. Un giorno, la persona dell’agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali”.



