Max Bertolani: “Volevo davvero sposare Pamela Prati”/ Retroscena sulle nozze annunciate: “Quella copertina…”

Max Bertolani è ospite di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e rivela in studio nuovi retroscena in merito alla copertina del settimanale Gente che anni fa annunciò il suo matrimonio con Pamela Prati. “L’ho saputo per caso mentre uscivo dagli allenamenti che era uscita una copertina in cui dicevano che c’eravamo sposati.” ha esordito in studio Bertolani.

Il suo racconto di quei momenti continua: “Tutti mi facevano le congratulazioni, tutti si complimentavano e io ero allibito! Vado a casa, vedo questa copertina e le dico: ‘Cosa hai fatto?’ Lei mi disse: ‘Io ho rilasciato questa intervista perché tutte le volte che la gente ci ferma e ci chiede se siamo sposati e vogliamo avere un bambino, non ci fanno più queste domande’. Io le dissi ‘Ma te sei matta! Io che sono un cristiano cattolico mi fai una cosa del genere? Noi adesso ci andiamo davvero a sposare!’ Io volevo davvero sposarla, poi le cose sono cambiate…”

Max Bertolani svela come mai quel matrimonio non è mai stato celebrato: “Ci siamo lasciati perché probabilmente ero solo io a volerlo. Siamo stati insieme tre anni, lei era un’altra persona. L’ho lasciata io e da lì è iniziato l’inferno“, ha ammesso lo sportivo. Si è poi espresso anche sul caso Caltagirone: “Quando è stata coinvolta in questa situazione l’ho anche difesa. – e ancora – Questa persona che stiamo vedendo ora non è la persona che conosco io che è una donna molto strutturata“. Ha quindi concluso con una speranza: “Io spero che lei mi chieda scusa per il male che mi ha fatto. Così si potrebbe anche riaprire un’amicizia…”

