MAX BIAGGI, INES E LEON: EX COMPAGNO E FIGLI DI ELEONORA PEDRON/ “C’è molto rispetto, insieme…”

Eleonora Pedron, quando l’amore dei figli supera le incomprensioni: “Con Max sempre un bel rapporto…”

Eleonora Pedron, ospite oggi a Verissimo da Silvia Toffanin, è stata incalzata sulle recenti dichiarazioni al miele del suo ex marito Max Biaggi, confermando come tra loro il rapporto si sia evoluto in stima e affetto reciproco nonostante la fine del loro amore. “Con lui ho un rapporto molto bello, c’è molto rispetto; credo che nel momento in cui si decide di mettere al mondo dei figli entri in gioco una parola molto importante: responsabilità. E’ una parola che deve persistere e perdurare nel tempo”. Insieme hanno dunque mantenuto un rapporto florido per il bene dei figli, come lei stessa ha spiegato: “Al di là degli errori e decisioni, i nostri figli non hanno nessuna colpa…”.

Eleonora Pedron, parlando del rapporto con il suo ex compagno Max Biaggi, ha dunque sottolineato come la serenità sia fondamentale in funzione del percorso di crescita dei suoi figli, Ines e Leon. “Dobbiamo cercare di dare loro un esempio di serenità, di amore e di rispetto. Solo in questo modo i figli crescono con dei valori e un’educazione importante. In questo noi siamo d’accordo e ci impegniamo… E’ sempre stato così, abbiamo sempre avuto un bel rapporto e continuerà ad esserci rispetto e molta serenità”. (agg. Valerio Beck)

Max Biaggi ed Eleonora Pedron, la maturità del rapporto dopo la rottura

Lo ‘star system’ italiano ci racconta quotidianamente di grandi storie d’amore, di rotture clamorose e di possibili ritorni di fiamma. Alcuni anni fa ad esempio abbiamo assistito alla rottura tra Eleonora Pedron e Max Biaggi; un amore che sembrava indissolubile ma che nonostante 12 anni di complicità e la nascita dei figli Ines e Leon, è comunque giunto al capolinea.

Max Biaggi ed Eleonora Pedron non hanno mai compiuto il grande passo del matrimonio nonostante abbiano appunto costruito una florida storia d’amore condita dalla nascita dei figli Ines e Leon. “Io e Max siamo stati insieme 12 anni ma lui era contrario al matrimonio…”, aveva raccontato l’ex Miss Italia in un’intervista concessa al settimanale Oggi. Nonostante la rottura risalente al 2015, proprio per amore dei figli il rapporto è sempre stato civile: “Lo dobbiamo ai nostri figli; Max è un bravo padre e da sportivo tiene le regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere dei paletti…”.

Max Biaggi ed Eleonora Pedron, ancora uniti per amore dei figli Ines e Leon

Come anticipato, la storia d’amore tra Max Biaggi ed Eleonora Pedron pur giungendo al capolinea non ha avuto ripercussioni sulla bellezza della loro famiglia. Eppure, proprio l’ex Miss Italia ha raccontato come all’inizio qualche malumore ci sia stato ma prontamente superato proprio per amore dei figli Ines e Leon. “Non c’è coppia separata che non abbia avuto tensioni, si soffre sempre molto e anche io ho sofferto…”.

Anche Max Biaggi, in un’intervista rilasciata a Domenica In, ebbe modo di raccontare la maturità del suo rapporto con Eleonora Pedron nonostante la separazione, sottolineando ulteriormente l’amore per i figli. “Ines e Leon stanno con me, siamo qui insieme e ovviamente non mi annoio. La mamma abita ad un minuto da casa, a volte ci dividiamo i compiti però devo dire che loro sono una bella parte della giornata; mi danno tanta gioia, affetto, anche se litigano perchè sono maschio e femmina…”

