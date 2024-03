Perchè Eleonora Pedron e Max Biaggi si sono lasciati/ “Era contrario al matrimonio e…”

Eleonora e Max Biaggi perchè si sono lasciati: le parole della conduttrice

Eleonora Pedron oggi è felicemente fidanzata con Fabio Troiano, ma in passato è stata legata per ben 12 anni a Max Biaggi. Dalla loro storia d’amore sono nati i due figli Ines e Leon (13 e 12 anni); una storia bellissima che ha coinvolto per molti anni la cronaca rosa. La domanda sorge spontanea: perchè si sono lasciati.

Al settimanale Oggi, Pedron dichiarava: “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio. Certo, quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”. La conduttrice e lo sportivo sono rimasti sempre molto riservati suoi motivi che hanno portato alla rottura del loro rapporto.

Max Biaggi e le parole al miele per Eleonora Pedron

Max Biaggi, ospite a Verissimo, ha speso parole al miele per l’ex compagna Eleonora Pedron: “Lei è sempre presente” ha premesso l’ex pilota che poi ha aggiunto: “Lei sarà per sempre il 50% del mio cuore. Io questa cosa la sento dunque perché non dirlo” ha dichiarato.

Lo sportivo e la conduttrice, nonostante la rottura, hanno mantenuto dei rapporti ottimi: “Noi per i bambini abbiamo un bellissimo rapporto, lei è una brava mamma è presente secondo me stiamo facendo un buono lavoro poi vedremo i frutti più avanti. All’inizio della fine della relazione è stato complicato e questo c’era d’aspettarselo poi con il tempo abbiamo capito qual erano le priorità e ci siamo adoperati per far funzionare questo nucleo familiare un po’ così”.

