Max Giusti/ Il “boss” a Boomerissima: “C’è una cosa che mi diverte più di tutto…”

Max Giusti pieno di adrenalina dopo il ritorno in tv: “Boss in Incognito? Amo non farmi scoprire”

C’è anche Max Giusti tra i protagonisti della prima puntata di Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi che promette grande leggerezza e allegria in casa Rai. Il famoso presentatore di Boss in Incognito prende parte alla “festa”, peraltro dopo aver anche lui debuttato nella nuova stagione televisiva. Grande voglia di mettersi in gioco e divertirsi in un periodo in cui tutti abbiamo bisogno di ritrovare la giusta spensieratezza. Chissà se Max Giusti riuscirà a lasciarsi andare davvero, dimenticando le maschere e le trasformazioni che ha dovuto compiere durante le riprese di Boss In Incognito.

“La parte del travestimento mi diverte moltissimo”, ha infatti ammesso il conduttore in una interessante intervista rilasciata sul sito di Tv Sorrisi e Canzoni a proposito del programma. La conduzione, ma non solo, riesce ad imprimere grande adrenalina nella sua quotidianità lavorativa: “Penso al fatto di infiltrarmi e non farmi scoprire. Inoltre, mio padre era metalmeccanico e mia mamma commessa, quindi sento mio il “Boss” perché mostra la fatica e il sacrificio che tanti lavori comportano”, ha raccontato della prima puntata già andata in onda.

A Boomerissima, Max Giusti ritrova Alessia Marcuzzi e tanti altri colleghi del mondo della tv e dello spettacolo con cui condividere una serata all’insegna di giochi, balletti e tanto divertimento. Altro che il “lavoro duro” che, a volte, vediamo nelle puntate di Boss in Incognito. E a proposito del programma che Max Giusti è tornato a condurre, il presentatore ha spiegato quello che per lui sarebbe il capo ideale. O meglio quello che non sarebbe affatto ideale: “Non sopporto l’arroganza del potere. Un capo dovrebbe essere il primo a rispettare le regole e gli altri. E poi trovo scorrettissimo fare le scarpe a un collega, come chiedere di fare il programma di un altro”. C’è un solo “grande capo” di cui Max non potrebbe fare a meno ed è l’amata moglie, con la quale vive un rapporto amorevole, fatto talvolta di ironia. “E’ lei il vero boss. Io faccio una vita da zingaro, è lei che manda avanti la famiglia”.

