Max Pezzali, concerto a notte fonda e residente furioso/ In boxer tra urla e proteste

Problemi al concerto di Max Pezzali. “Domani sera a Palmanova. Prima la finalissima di calcio e poi il concerto”, annunciava il cantante, dando appuntamento ai suoi fan per lo show Max90 Live che si è tenuto ieri, domenica 11 luglio. Un giorno piuttosto particolare se si pensa che c’è stata in contemporanea la finale degli Europei tra Inghilterra e Italia. Proprio per la partita in corso, che è arrivata fino ai rigori, i tempi si sono allungati, arrivando a toccare la mezzanotte. Max Pezzali è stato dunque costretto ad attendere fino alla fine e, con la vittoria dell’Italia, ha poi dato inizio ai festeggiamenti col suo concerto che è andato avanti, dunque, fino a notte fonda. Cosa che non è piaciuta ad un residente che ha dunque interrotto Pezzali, urlando e protestando per l’ora tarda.

Proteste al concerto di Max Pezzali: uomo in piazza in boxer

Standa a quanto racconta il portale TeleFriuli, l’uomo in questione abita proprio in Piazza Grande, dove si stava tenendo il concerto di Max Pezzali. All’una di notte, stanco dei festeggiamenti, si è palesato in piazza con boxer e maglietta, lanciando urla e protestando contro il rumore e la musica, il tutto mentre Pezzali intonava alcuni dei suoi successi più noti, come “Hanno ucciso l’uomo ragno”. Il portale riporta poi come si è conclusa la vicenda: “L’uomo, già noto per alcune sue sortite, – riporta il sito – è stato poi allontanato dai carabinieri e dagli uomini della sicurezza e preso di mira con alcuni cori da un centinaio di spettatori”.

