Max Pezzali, perché ha litigato con Claudio Cecchetto e l’addio a Mauro Repetto/ Il retroscena

Max Pezzali e la lite con Claudio Cecchetto

Max Pezzali e Claudio Cecchetto, per diverso tempo, hanno avuto importanti rapporti professionali che hanno permesso a Max Pezzali di conquistare le vette delle classifiche con la sua musica. Dietro la nascita degli 883 con cui Max Pezzali è arrivato sulla scena musicale insieme a Mauro Repetto c’è proprio Claudio Cecchetto con cui, tuttavia, i rapporti si sono poi interrotti. Sono tanti gli artisti scoperti da Claudio Cecchetto il quale, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato che i rapporti con Pezzali si sono incrinati con il tempo.

Hilo, chi è il figlio di Max Pezzali/ "Va per i 16 anni. A volte finge che non sia il padre"

“Preferisco parlare di Mauro Repetto, i testi esagerati degli 883 li scriveva lui, l’altro li cantava” – ha detto Claudio Cecchetto che ha poi aggiunto – “La gratitudine per lui è un optional. Di tutti i miei è stato il più irriconoscente, in questo almeno è il numero 1. Io non ho fatto nessuna guerra, mi sono difeso. La riconoscenza è sintomo di intelligenza” ha spiegato Cecchetto.

Debora Pelamatti, chi è la moglie di Max Pezzali/ "Amore sano e pulito. E' stato la mia cura"

Max Pezzali e l’addio a Mauro Repetto

Max Pezzali e Mauro Repetto, per diverso tempo, hanno calcato i palchi italiani formando gli 883 e scalando le classifiche con la loro musica. Con il tempo, però, Mauro Repetto ha deciso di lasciare gli 883 con Max Pezzali che ha continuato la propria carriera da solista. “Ad un certo punto mi sono trovato in un autogrill da solo, con una birra e un Camogli in mano. Guardavo Max andare a 200, 250, 300 all’ora e poi ho iniziato a perderlo di vista. Così sono diventato uno dell’autogrill“, ha detto Repetto in una puntata delle Iene.

“Un giorno servivo a bere, l’altro giorno facevo benzina ai camionisti finché un giorno è atterrato un aereo in autogrill. Ho fatto benzina anche a quello e sono volato a Miami per inseguire la donna più bella del mondo: Brandi, una modella che avevo visto solo sulle pagine di una rivista e che non ho mai incontrato davvero“, ha concluso.

Claudio Cecchetto attacca Max Pezzali: "E' un ingrato"/ "E' stato il cantante più irriconoscente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA