Max Wright è morto/ Il papà di “Alf” nella sitcom degli anni 90 ucciso dal cancro

Mondo delle serie tv e del cinema in lutto per la morte di uno dei volti noti delle grandi sitcom americane anni ’80: Max Wright è morto. L’attore si è spento nella sua casa di Los Angeles all’età di 75 anni dopo una lunga e difficile battaglia contro il cancro, lo stesso male che due anni fa gli aveva portato via l’amata moglie, Linda Ybarrondo, con la quale era stato sposato per 52 anni. La prima volta che il tumore gli è stato diagnosticato era il lontano 1995, la malattia poi sarebbe stata in remissione ma alla fine, sembra che le cose siano di nuovo peggiorate visto che nelle scorse ore, all’età di 75 anni, è morto nella sua casa circondato dall’amore dei figli. Per chi non avesse ancora capito chi è Max Wright basterà tornare indietro nel tempo di quando, bambini, ci lasciavamo conquistare dal famoso “Alf”, il pupazzo (o meglio l’alieno) che ci tenne compagnia nell’omonima sitcom per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, per un totale di 102 episodi, per poi andare in onda in replica per anni.

MAX WRIGHT NON E’ SOLO IL WILLIE DI ALF

Lo stesso Paul Fusco, il “burattinaio” che muoveva i fili di Alf, ammise che fu merito di Wright quello di non far sembrare un pupazzo il misterioso alieno: “ALF e Max hanno avuto una grande chimica sullo schermo. Max ci ha fatto assolutamente dimenticare che ALF era un burattino”. Max Wright è sicuramente legato a Willie Tanner, il suo personaggio nella sitcom ma non solo visto che era una attore con una lunga lista di crediti all’attivo tra televisione e cinema. Ha recitato in film com “All That Jazz”, “Reds” e “Soul Man” ma anche in tv in Cheers , Quantum Leap , Murphy Brown, The Drew Carey Show, Mad About You e molti altri ancora.

