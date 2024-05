Maxi incendio a Milano in un parcheggio per camper/ Video: 20 mezzi coinvolti a causa di un guasto elettrico

Maxi incendio alle porte di Milano: coinvolti 20 camper ma ancora incerte le cause

È stato un vero e proprio maxi incendio quello scoppiato improvvisamente nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 maggio 2024 alle porte sud di Milano, precisamente nel parcheggio per camper al 191 di via della Chiesa Rossa: originato – sembrerebbe – a causa di un guasto, si è presto espanso ai vari mezzi parcheggiati e i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore per riportare sotto controllo la situazione, ma fortunatamente (da una prima stima resa sicuramente difficile dal buio) sembra che non ci siano stati feriti. Non è chiaro se durante e poco prima dell’incendio a Milano ci fosse qualcuno all’interno dei camper nel parcheggio, ma nel frattempo le immagini stanno facendo il giro del web, con la spessa colonna di fumo avvistata in ogni angolo della città, tanto da far scattare i classici controlli sulla qualità dell’aria da parte di Arpa Lombardia che per ora hanno dato risultati positivi.

Insomma, dopo diverse ore di ininterrotto lavoro – con la tecnica chiamata ‘minuto spegnimento’ e con l’utilizzo di 8 autopompe – i Vigili del fuoco accorsi da tutta Milano sono riusciti a domare l’incendio, mentre da ogni angolo del parcheggio si moltiplicavano le esplosioni della tante bombole a gpl (udite anche a chilometri di distanza) presenti nell’aera. Complessivamente i camper coinvolti e rimasti in parte o completamente distrutti sarebbero almeno 20, ma non è ancora chiara la dinamica esatta dell’accaduto, con alcuni giornali che parlano di un incendio generato dall‘impianto elettrico di un camper, ed altri che lo imputano ad un guasto dentro alla vicina autorimessa di proprietà della ditta Fratelli Guercio.

I video e le foto dell’incendio a Milano

#Milano, incendio in area parcheggio: mezzi distrutti dalle fiamme pic.twitter.com/YAFCZQrd8i — Local Team (@localteamit) May 29, 2024

BRUCIA GRATOSOGLIO 📽️ Vasto incendio a sud di #Milano scoppiato nella serata di mercoledì in zona #Gratosoglio. Le fiamme hanno avvolto un parcheggio di camper situato in via della Chiesa Rossa, provocando un’impressionante colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. pic.twitter.com/GfKaRalWfM — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) May 29, 2024













