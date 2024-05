Incendio a Milano: suv ibrido divorato dalle fiamme/ “Ha urtato un massello stradale”

Nella tarda mattinata di oggi – domenica 19 maggio 2024 – la quiete domenicale di via Rubens a Milano è stata sconvolto da un incendio che di punto in bianco si è sviluppato in strada, originato da un suv ibrido (ovvero sia elettrico che a benzina o diesel) prodotto dalla Kia. Fortunatamente, il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di domare rapidamente le fiamme evitando che causassero l’esplosione del suv e che si registrassero feriti, considerando anche che l’incendio si è sviluppato – come dimostrano alcune foto che circolano in rete – a pochi metri di distanza dalle abitazioni che si trovano in via Rubens a Milano.

A dare l’allarme, poco prima che le fiamme divorassero il mezzo ibrido, è stato lo stesso conducente del suv che dopo aver urtato contro qualcosa si è reso conto che dal cofano usciva una spessa coltre di fumo nero. In pochi attimi il fumo è diventato un vero e proprio incendio, con i Vigili del fuoco di Milano che hanno raggiunto l’area in pochi minuti, ma non prima che le fiamme coinvolgessero anche un’auto e un furgoncino parcheggiate lì vicino.

Le dinamiche dell’incendio al suv ibrido di Milano

Dalle ricostruzioni dell’incendio di Milano sembrerebbe che il suv ibrido stesse procedendo tranquillamente su via Rubens, fino a quando avrebbe colpito un massello stradale (ovvero la versione più grossa dei sampietrini) parzialmente divelto facendolo uscire completamente dalla sua sede. A quel punto il massello avrebbe grattato la parte inferiore del veicolo, danneggiando un qualche componente che ora – data la distruzione completa del suv – è impossibile ricostruire.

L’incendio di Milano – come vi anticipavamo – si sarebbe concluso nel migliore dei modi, con i Vigili del fuoco che hanno prima spento il suv e poi le altre due auto, lasciando poco più che dei cadaveri metallici sul bordo strada; ma alcuni utenti su Twitter raccontano di aver udito anche un’esplosione, non confermata da testimoni o Vigili del fuoco.

«INCENDIO» 📸 In via Rubens a Milano SUV ibrido ha picchiato contro una pietra del pavé, che si trovava in mezzo alla strada dopo esser stato divelto e ha preso fuoco. Immediato il soccorso dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine ⤵️#19maggio pic.twitter.com/9bLwA9wLrM — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) May 19, 2024

E’ esplosa una macchina in mezzo a Milano

Mai visto cosi tanto fumo nero in vita mia

Sembra stessero prendendo fuoco anche quelle vicino

Assurdo pic.twitter.com/mbyv0bWRI5 — Francesco82🖤💙🇮🇹⚒️ (@Fra8882) May 19, 2024













