Maxi-incendio sul Grande Raccordo Anulare/ Roma, tratto chiuso e traffico paralizzato

Maxi-incendio sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Come riportato dall’Ansa, un enorme rogo di sterpaglie ha provocato la chiusura di un tratto non lontano dall’uscita per l’Aurelia, con conseguente paralisi del traffico nella corsia interna. Le fiamme sarebbero divampate a ridosso di via del Pescaccio, con una densa nube di fumo nero levatasi sulla zona e visibile anche a diversi km di distanza. Sul posto si sono prontamente portati i pompieri, i quali riferiscono che la corsia interna del GRA è stata provvisoriamente interdetta al transito dei veicoli dalla Polizia Stradale. L’incendio ha avuto origine precisamente all’altezza del chilometro 65 del Grande raccordo anulare. I pompieri stanno presiedendo le operazioni di spegnimento delle fiamme con l’ausilio di un elicottero per una ricognizione dall’alto e la polizia locale a sostegno.

MAXI-INCENDIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA

A quanto si è appreso, alcune abitazioni sono state evacuate per precauzione: era evidente il rischio che le fiamme le lambissero. L’incendio verificatosi sul Grande Raccordo Anulare non fa altro che aggravare una situazione di per sé molto caotica. La giornata di oggi, sabato 29 agosto 2020, e quella di domani, domenica 30 agosto 2020, venivano già considerate da bollino rosso per quanto riguarda il traffico trattandosi dell’ultimo fine settimana del mese di agosto: di conseguenza erano tanti i rientri dei vacanzieri previsti nei principali centri urbani. Sul portale dell’Anas si legge che la regolare circolazione sarà ripristinata non appena l’incendio sarà regolarmente domato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i vigili del fuoco a lavoro da ore hanno chiesto al personale delle Ferrovie dello Stato di sospendere temporaneamente il traffico ferroviario e togliere tensione sulla tratta Roma-Civitavecchia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA