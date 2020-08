INCENDIO LIVORNO, A FUOCO CAPANNONE INDUSTRIALE GHIOMELLI/ Video, paurosa nube nera

Livorno, grosso incendio in un capannone industriale e nube di fumo nero sulla città toscana. Stando a quanto riportato dal portale locale gonews.it, le fiamme sarebbero divampate all’interno di un magazzino di materiali e attrezzature da giardino e per la casa, il Ghiomelli Garden in via Firenze. Il rogo si è sviluppato dunque nella zona nord di Livorno. I vigili del fuoco del comando di Livorno si sono subito portati sul luogo dell’incendio con l’intento di sedare le fiamme. A prestargli supporto saranno presto i colleghi provenienti dai comandi di Pisa, Massa, Lucca e Prato, attualmente in viaggio con autobotti. Un dispiegamento di forze imponente ma necessario vista la portata dell’incendio che ha investito il magazzino livornese. Venire a capo del rogo non sarà facile anche in ragione del forte vento che tira in questo momento sulla zona.

INCENDIO LIVORNO, A FUOCO CAPANNONE INDUSTRIALE

Serviranno le prossime ore per capire se il grande incendio che ha interessato un capannone industriale in quel di Livorno sia o meno di natura dolosa. Tantissimi i video e le foto che in questi minuti stanno facendo capolino sui social: d’altronde è davvero impressionante la nube di fumo nero levatasi dal magazzino avvolto dalle fiamme, visibile anche a diversi km di distanza. In un primo momento si era diffuso l’allarme per il fatto che il fuoco raggiungesse anche il distributore di GPL. Stando a quanto appreso finora, però, il pronto intervento dei vigili del fuoco avrebbe avuto come merito quello di riuscire a circoscrivere le fiamme. Sul posto, per seguire le operazioni di spegnimento dell’incendio, si è portato anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Clicca qui per il video dell’incendio ripreso in diretta dalla pagina Facebook de L’osservatore di Livorno.



