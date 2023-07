Maxi Lopez e Mauro Icardi dimenticano il passato per Wanda Nara?/ Dall’Argentina: “Prime ore difficili…”

Maxi Lopez e Mauro Icardi uniti per Wanda Nara?

Maxi Lopez e Mauro Icardi uniscono le forze per Wanda Nara? Nelle scorse ore, Wanda ha rotto il silenzio con un lungo post pubblicato su Instagram spiegando di essere in attesa di nuovi esami: “Sono già a casa, in attesa di altri esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Terrò la mia privacy, soprattutto per proteggere i miei figli“, le parole di Wanda che sta affrontando tutto con il sostegno di Mauro Icardi, ma anche dell’ex marito Maxi Lopez che è volato in Argentina per stare vicino ai figli.

Maxi Lopez contro il giornalista Jorge Lanata/ "Non doveva parlare della leucemia di Wanda Nara!"

Sul rapporto tra Maxi Lopez e Mauro Icardi, dall’Argentina, arrivano alcune indiscrezioni. Come rivela il Corriere dello Sport, nonostante entrambi stiano tentato di aiutare Wanda, i rapporti tra i due non sarebbero dei migliori.

Le indiscrezioni dall’Argentina sul rapporto tra Maxi Lopez e Mauro Icardi

“Maxi andrà a vivere nello stesso quartiere per essere più vicino. Tutti stanno cercando di fare in modo che i bambini siano il più possibile tranquilli”, hanno spiegato dal programma tv argentino Socios del Espectáculo. Ad aggiungere ulteriori particolari sul rapporto tra i due è il giornalista Rodrigo Lussich.

Perché Maxi Lopez e Wanda Nara si sono lasciati?/ Tre figli e il tradimento con Mauro Icardi

“Le prime ore sono state difficili. Maxi sarebbe andato a prendere i bambini alla porta, li avrebbe accompagnati a giocare a calcio e i bambini avrebbero poi deciso di stare con la madre Wanda Nara nella casa di famiglia. Maxi frequenta lo stesso quartiere per essere più vicino e si sta cercando di appianare le differenze. È chiaro che Mauro e Maxi non hanno alcun tipo di legame. Da parte di Maxi non c’è molta simpatia per Maurito”, ha fatto sapere Rodrigo Lussich.

LEGGI ANCHE:

Maxi Lopez ex marito Wanda Nara/ Sarà papà per la quarta volta: arriva commento di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA