Wanda Nara rompe il silenzio sulla malattia/ “In attesa di altri esami, seguirò le indicazioni dei medici”

Wanda Nara parla del problema di salute trapelato dai media spagnoli

In questi ultimi giorni, i media spagnoli hanno diffuso la notizia secondo cui a Wanda Nara fosse stata diagnosticata la leucemia. Ieri, la modella argentina ha rotto il silenzio sulla questione parlando ai fan dei suoi problemi di salute e delle diverse analisi svolte.

Mauro Icardi, dedica Instagram a Wanda Nara ricoverata in ospedale/ Teneri scatti di coppia e...

“Mercoledì ho deciso da sola di fare alcune analisi di routine, come faccio sempre ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori non erano buoni e ho deciso di ricoverarmi per integrare altri controlli andati bene. Giovedì, da sola, sono uscita dalla clinica per fare più esami in un luogo specializzato. L’ho fatto nel tentativo di aggiungere maggiori informazioni ai risultati dei primi esami” ha affermato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip.

Wanda Nara ricoverata d'urgenza a Buenos Aires/ Malesseri e analisi sballate: come sta e cosa è successo

Wanda Nara: “Sono già a casa, in attesa di altri esami”

Wanda Nara ha cercato di tutelare i figli, dopo che i media hanno fatto trapelare il suo stato di salute, “soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi precisa.” La modella aggiunge: “Venerdì hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo.”

E ancora: “La medicina non è precisa e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame. I miei figli hanno sempre saputo tutto da me, ho sempre parlato chiaro e questa non sarebbe stata un’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi alla mano. E soprattutto con i miei tempi“. Wanda conclude: “Sono già a casa, in attesa di altri esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Terrò la mia privacy, soprattutto per proteggere i miei figli“.

Wanda Nara, flirt con il concorrente di Masterchef/ Frecciatine sexy e ammiccamenti...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)













© RIPRODUZIONE RISERVATA