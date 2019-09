MAXI LOPEZ, FOTO SU INSTAGRAM CON NEYMAR DOPO ICARDI-PSG/ “Fratello, voglio dirti…”

Maxi Lopez e Mauro Icardi, amici mai. Lo scatto pubblicato su Instagram dall’ex marito di Wanda Nara, che lo ritrae insieme a Neymar, ha sollevato un polverone e il like di Ivan Perisic ha rincarato la dose. La foto social, quella che sembra una provocazione in piena regola, ha raccolto migliaia di reazioni ed è singolare la scelta di chiudere i commenti ai follower. Dopo aver elogiato l’umiltà e la disponibilità della stella della Nazionale brasiliana, l’attuale attaccante del Crotone ha tenuto a precisare: «Sarai sempre uno dei migliori della storia». Una frecciatina al neo acquisto del club di Al Khelaifi, che ha scelto la formazione di Thomas Tuchel per tornare ad essere protagonista dopo essere stato messo fuori rosa nell’Inter di Antonio Conte. Clima di altissima tensione tra i due argentini, a tal punto da coinvolgere un futuro compagno di squadra del bomber rosarino. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

MAXI LOPEZ, PROVOCAZIONE SOCIAL A ICARDI

Mauro Icardi passa al Paris St Germain, ma non si “libera” di Maxi Lopez. L’ex di sua moglie Wanda Nara, che in passato gli ha lanciato varie frecciatine, ha lasciato il segno anche stavolta. Ultimamente è rimasto in silenzio, ma non poteva lasciarsi scappare l’occasione di farsi “sentire” nell’operazione più chiacchierata dell’ultimo giorno di calciomercato. E quindi ha pubblicato su Instagram una foto con Neymar, un’altra stella del PSG. La tempistica scelta da Maxi Lopez ha fatto discutere, così come il contenuto. La frase che ha scelto stride infatti con l’arrivo di Mauro Icardi al club parigino. «Fratello, chi ti conosce sa che sei una persona umile, disponibile e semplice. In ogni club in cui sarai, sarai sempre uno dei migliori della storia». Queste parole di Maxi Lopez stride anche con le aspirazioni di Neymar, che avrebbe voluto trasferirsi altrove, in particolare al Barcellona.

MAXI LOPEZ E NEYMAR, FRECCIATA A ICARDI? FOTO SU INSTAGRAM…

Ma non è questa l’unica cosa curiosa parallela al trasferimento di Mauro Icardi dall’Inter al Paris St Germain. È arrivato un “mi piace” molto sospetto. Tra le tantissime interazioni suscitate dal post di Maxi Lopez spicca il like di Ivan Perisic che evidentemente perora la causa dei due calciatori. Per i “maligni” invece sottolinea ulteriormente la rivalità con Icardi. Nei mesi scorsi si è infatti a lungo parlato dei rapporti non proprio idilliaci tra i due attaccanti. Di certo al momento, al netto appunto di voci e insinuazioni, è che Neymar voleva lasciare il Paris St Germain. Ma dobbiamo anche prendere consapevolezza del fatto che prosegue la querelle infinita tra Mauro Icardi e Maxi Lopez. E i social al momento ne sono il palcoscenico, con i fan di uno e dell’altro pronti a difendere i rispettivi beniamini. Intanto i tifosi dell’Inter si tirano fuori dal discorso con la cessione al club francese.





