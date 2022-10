Vera Gemma, il figlio Maximus e l’ex compagno Hanry Harris/ “Il premio lo dedico a..”

Verissimo ospita Vera Gemma, reduce dal premio conseguito al Festival del cinema di Venezia

Una vita contro il peso dei pregiudizi di chi non la ritiene all’altezza del Cinema in un eterno paragona con il padre Giuliano, quella che ha ad oggi vive l’ospite a Verissimo, Vera Gemma, reduce dal ritiro di un prestigioso premio alla carriera di attrice, che lei dedica al figlio Maximus e non solo. Il riconoscimento alla bionda artista, per il titolo di miglior attrice con il film “Vera” -candidato alla sezione Orizzonte del Festival del Cinema di Venezia- rappresenta lo schiaffo morale che la Gemma junior dà ai detrattori del suo essere “figlia d’arte”. In occasione della nuova puntata di Verissimo, prevista nel pomeriggio di Canale 5 datato 8 ottobre 2022, Vera Gemma torna a raccontarsi a tutto tondo, come donna e artista, incalzata dalle domande di Silvia Toffanin.

In occasione del ritiro dell’ultimo riconoscimento veneziano, Vera Gemma ha dichiarato di dedicare l’ambito premio al padre che resta il suo mito nel Cinema, Giuliano Gemma, e al figlio Maximus, avuto dall’ex compagno e musicista Hanry Harris.

Vera Gemma ha un figlio di nome Maximus, concepito con Hanry Harris

Quest’ultimo è subentrato nel cuore di Vera Gemma dopo che lei si è gettata alle spalle il matrimonio giunto al capolinea con l’ex marito, Jamil, campione di Kung-Fu. Nel corso degli anni, l’ospite attrice a Verissimo è riuscita a coniugare il ruolo di compagna e mamma h24 unitamente ai sogni custoditi nel cassetto nell’ambiente dello showbiz, nella volontà di seguire le orme del padre attore e volto di spicco del Cinema made in Italy, Giuliano Gemma. “Il cinema l’ho trovato in casa, è un ambiente dove sono nata e cresciuta -ha fatto sapere Vera Gemma, in uno degli interventi a mezzo stampa-. Sin da piccolissima mi trovavo sui set e rimanevo spesso in disparte, osservavo tutto, attenta a non disturbare e inconsciamente o consciamente non so, ho coltivato quest’amore. Soprattutto grazie a mio padre.”. Oltre ad essere nota ai più per il suo contributo all’intrattenimento nel Cinema, Vera Gemma è riuscita a fare breccia anche nei cuori del pubblico del piccolo schermo. In tv l’attrice è riuscita a farsi valere come protagonista dei reality, come Pechino Express, e l’esperienza più recente, L’isola dei famosi 2022, che l’ha vista formare il duo “Le piratesse” in coppia con l’ex Grande fratello vip 6, Soleil Sorge.

Attualmente, Vera Gemma fa coppia fissa con il “toy-boy”, Jeda Filal, che ha conquistato il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021, soprattutto per i suoi divertenti siparietti con Ilary Blasi.

