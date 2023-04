May Pang, amante John Lennon/ Il loro “lost weekend” durò quasi due anni

May Pang, chi è l’amante di John Lennon?

May Pang sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 18 aprile, di Oggi è un altro giorno. May Pang è stata l’assistente personale delle celebre coppia formata da John Lennon e Yoko Ono. Nel documentario dal titolo “The Lost Weekend: a Love Story”, uscito nei cinema americani il 13 aprile, May racconta di essere stata l’amante dell’ex Beatle, per quasi due anni.

Nel 1973 May Pang aveva 22 anni, nata ad Harlem da genitori cinesi, ed era stata assunta dalla Apple Records. Poi era stata scelta da Yoko come assistente personale della coppia. In quel periodo il matrimonio tra John Lennon e Yoko Ono dava i primi segnali di crisi. I due artisti si erano sposati nel 1969 sulla Rocca di Gibilterra. Secondo quanto raccontato da May, Yoko Ono scelse l’amante del marito per salvare il loro matrimonio.

May Pang e John Lennon: “The lost weekend”

Intervistata dal Corriere della Sera, May Pang ha raccontato: “Yoko venne nel mio ufficio. Da tre anni lavoravo per loro. Ed esordì: “John e io non andiamo d’accordo. Comincerà a vedere altre persone”. E poi aggiunse: “Tu non hai un fidanzato, giusto?”. Io alzai lo sguardo e risposi: “Non è una cosa che mi interessa”. Ma lei: “Penso che saresti perfetta”. Dicevo di no, lei insisteva. Poi si è alzata e se n’è andata”. I due, però, non inizieranno a frequentarsi perché incoraggiati da Yoko, fu John che iniziò a corteggiare la giovane assistente. “The Lost weekend”, ovvero il “weekend perduto”, è il nome con cui è conosciuta la relazione tra John Lennon e May Pang, che durò 18 mesi: dall’estate 1973 al 1975. “John e io ci innamorammo”, ha raccontato l’ex assistente, ma alla fine Lennon tornò sa Yoko Ono.

