Mazzoni nudo a La Pupa e il Secchione/ Leva le mutande ma non se ne accorge!

Raffaello Mazzoni nudo a La Pupa e il Secchione? Sì, è accaduto anche questo. La finale dello show di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini ha regalato al pubblico molti momenti esilaranti e uno di questi è stato proprio lo “spogliarello” di Mazzoni. Tutto è accaduto nel corso dell’ultima prova prima dello scontro finale tra le coppie. In questa ai concorrenti in gara andava il compito di togliere quanti più indumenti possibili, fino a un punteggio massimo ottenuto con zero penalità qualora si fosse rimasti completamente nudi. Punteggio che Mazzoni, suo malgrado, riesce ad ottenere.

Mazzoni nudo a La Pupa e il secchione: coppie sconvolte!

Raffaella Mazzoni rimane infatti nudo a La Pupa e il secchione senza volerlo. La coppia è bendata nel corso della puntata e il secchione neppure si accorge di aver levato anche le mutande mentre si spogliava. Continua allora la sua prova totalmente nudo e in totale disinvoltura mentre, intorno a lui, tutti scoppiano a ridere. È Paolo Ruffini a svelargli che è nudo di fronte a tutti: “Ma come? Davvero dono nudo? Non me ne sono accorto!” dichiara lui in palese disagio, poi corre a rivestirsi.

