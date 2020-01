Mazzoni presenta Angelica alla mamma/ “Una bella coppia” (La Pupa e Il Secchione)

Grande sorpresa per Raffaello Mazzoni nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione. Proprio sul finale, Paolo Ruffini ricorda al Secchione di aver paragonato la sua pupa Angelica a qualcuno che per lui è molto importante. “Mia mamma” dichiara Mazzoni che trova alle sue spalle proprio lei. Emozionati, madre e figlio si abbracciano, poi la donna esprime il suo affetto anche nei confronti della bella modella che è al fianco di suo figlio. “Ti vedo sempre, sei bravo però fai un po’ troppo, calmati un po’! Mi piace il rapporto che hai con Angelica, io credo che voi due sareste davvero una bella coppia” ammette.

Mazzoni, dichiarazione d’amore per Angelica a La Pupa e il Secchione

In effetti il rapporto di Mazzoni e Angelica a La Pupa e Il Secchione si è evoluto puntata dopo puntata. Lui è molto legato a lei ed è chiaro che provi anche un sentimento che va oltre l’amicizia. È per questo che Ruffini gli chiede se si sia effettivamente innamorato di Angelica, lui però tentenna: “Amore è una parola grossa”. Tuttavia ammette “Anche al di fuori di questo contesto, qualora non sarò io il marito di Angelica avrò l’onore di stringergli la mano e digli in faccia che è l’uomo più fortunato del mondo perché ha una donna come lei al suo fianco”.

