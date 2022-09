Mbaihornom Donatien, prete scomparso a Milano/ Suo il corpo impiccato nel cimitero?

Mbaihornom Donatien scomparso mentre andava a Roma

Mbaihornom Donatien, prete 39enne, è scomparso da Milano lo scorso 20 settembre. Il sacerdote, originario del Ciad, avrebbe preso un treno da Locarno diretto a Milano per poi raggiungere Roma ma nella capitale non è mai arrivato. A lanciare l’appello è stata l’associazione Penelope Lombardia, specializzata in persone scomparse, su segnalazione di alcuni conoscenti. Per 8 giorni non c’è stata alcuna traccia dell’uomo, ma nella giornata del 28 settembre, a Cormano, nel milanese, è stato trovato un cadavere fuori dal cimitero locale che potrebbe essere proprio del prete scomparso.

18enne muore per infezione da Escherichia Coli/ "Era tornato da vacanza a Otranto"

Fuori dal cimitero di Cormano è stato trovato un corpo che secondo gli inquirenti potrebbe essere proprio del sacerdote. La salma era appesa a un’inferriata, nascosta tra le piante e con una cintura stretta intorno al collo, come riportano quotidiani locali. A dare l’allarme sarebbe stato proprio il custode del cimitero: davanti alla macabra scena, l’uomo avrebbe subito contattato le autorità. Oltre ai Ris, sul luogo è arrivata un’ambulanza ma per l’uomo non c’era più niente da fare.

Silvia Cipriani/ Auto ritrovata, "zona impervia, qui solo boscaioli. Dentro c'era..."

Il corpo è di Mbaihornom Donatien?

Il corpo ritrovato nel cimitero di Cormano potrebbe essere di Mbaihornom Donatien. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Adesso toccherà al medico legale stabilire l’ora esatta della morte. Gli investigatori hanno immediatamente pensato ad un suicidio ma non è esclusa nessuna pista. Il cadavere potrebbe appartenere proprio al sacerdote 39enne scomparso il 20 settembre scorso.

Il prete, originario del Ciad, avrebbe preso un treno da Locarno diretto a Milano, per poi raggiungere Roma ma non sarebbe mai arrivato nella capitale. Le Forze dell’Ordine al momento non hanno confermato l’identità del cadavere in quanto l’uomo non aveva con sé i documenti d’identità. Il volto, inoltre, era troppo deformato per essere riconosciuto. La descrizione del volto, comunque, appare simile a quella di Mbaihornom rilasciata da Penelope Lombardia, così come l’abbigliamento: jeans blu e un maglione nero.

MARCELLO TOSCANO, OMICIDIO INSEGNANTE NAPOLI/ I parenti: “Era amico di tutti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA