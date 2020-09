MBAPPE’ POSITIVO AL CORONAVIRUS/ Settimo caso di Covid-19 nel PSG

Kylian Mbappé è risultato positivo al coronavirus. La federazione calcistica francese (FFF) ha confermato l’indiscrezione che era stata riportata dal giornale sportivo transalpino France Football, secondo la quale l’attaccante del Paris Saint Germain era risultato positivo al tampone a cui era stato sottoposto mentre si trovava in ritiro con la Nazionale. Confermata la positività di Mbappé che è comunque asintomatico, ma ora sarà messo in isolamento e salterà dunque il match di martedì che la Nazionale francese affronterà contro la Croazia per la UEFA Nations League. Il caso di Mbappé si accorda a quelli, molto numerosi, che hanno coinvolto il Paris Saint Germain al rientro delle brevi vacanze che il club ha concesso ai suoi giocatori, dopo la finale di Champions League persa a Lisbona contro il Bayern Monaco. Oltre a Mbappé, nel PSG erano risultati positivi al coronavirus altri sette calciatori: Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, il portiere Keynor Navas e Marquinhos.

PSG, POLEMICA PER I GIOCATORI POSITIVI DOPO LE VACANZE

In Francia si è scatenata una polemica sui giornali riguardanti proprio le vacanze dei giocatori a Ibiza: nell’isola spagnola si sono fatti registrare numerosi casi di Covid-19 e si è ritenuta opportuna la scelta di molti calciatori di non rinunciare a una meta mondana, ma che quest’anno ha risentito pesantemente della pandemia, con discoteche chiuse e spiagge molto meno affollate. La maggioranza dei giocatori del PSG positivi al tampone per il nuovo coronavirus sono tornati da Ibiza, compreso Mauro Icardi impegnato con una polemica a distanza con Maxi Lopez, l’ex compagno di Wanda Nara e padre di due figli, risultati però negativi al tampone come la showgirl. Anche la positività dell’asso Neymar aveva fatto molto discutere e ora la Federcalcio francese potrebbe decidere di rinviare la sfida tra Lens e Paris Saint Germain di giovedì prossimo, che avrebbe dovuto rappresentare l’esordio dei campioni di Francia nella nuova Ligue 1. Campionato iniziato già da due giornate ma che aveva visto la formazione della Capitale rinviare i primi impegni, proprio per aver terminato quasi a fine agosto la Champions League.



