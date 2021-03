MBAPPÈ, SE*SO FOLLE CON MARIALUISA, FIGLIA DI XAVIER JACOBELLI/ Una suite a Parigi…

Mbappè e Marialuisa Jacobelli, ecco la coppia che non ti aspetti. E’ finito al centro del gossip degli ultimi giorni, infatti, il bomber del PSG ed asso della Nazionale francese Kylian Mbappé, che secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi” ha vissuto una vera e propria notte di fuoco con Marialuisa Jacobelli, volto della tv italiana dopo l’ultima partecipazione al reality “Temptation Island” e figlia del direttore del quotidiano sportivo Tuttosport, Xavier Jacobelli. La passione, secondo quanto riportato dal settimanale, tra i due è scoppiata nella suite di un noto hotel a cinque stelle di Parigi, il Sofitel, ma già da diversi giorni i due sarebbero stati notati dai paparazzi, per una conoscenza che dunque sarebbe diventata molto più approfondita.

Isola dei Famosi 2021, eliminato e pagelle/ Akash fuori, Ilary tra gaffe e attacchi

Secondo quanto riportato da “Oggi” Mbappé avrebbe perso la testa per la bella Marialuisa, e il personale dell’hotel avrebbe raccontato di una notte che avrebbe addirittura fatto tremare i muri della suite. Esagerazioni giornalistiche, ma sicuramente Mbappé, a caccia col Paris Saint Germain di titolo nazionale e Champions League e pronto ad affrontare i prossimi Europei con la maglia della Francia, sembra avere la massima convinzione riguardo questa storia.

SFOOTING/ I neozelandesi hanno battuto L’una Rossa, ma con L’altra Rossa?

MARIALUISA JACOBELLI, MODA, SPORT E KYLIAN MBAPPÈ

Marialuisa Jacobelli d’altronde non passa inosservata, oltre al suo splendido fascino che l’ha portata a lavorare a lungo come modella è una ragazza brillante che ha ricoperto diverse collaborazioni giornalistiche, seguendo la passione per lo sport sulle orme del papà Xavier. Anche i suoi profili social sono seguitissimi ma il boom della popolarità Marialuisa lo ha raggiunto dopo la partecipazione a Temptation Island come tentatrice. Sicuramente una delle figure più seguite del reality, molto apprezzata per la sua capacità di calarsi alle regole del gioco. Bellezza e intelligenza che hanno conquistato Mbappé, che resta uno dei calciatori più forti del mondo e in prospettiva ancora in grado di crescere molto, essendo un classe 1998, a 22 anni compiuti lo scorso dicembre l’attaccante francese di origine camerunense ha già un palmares da fare invidia a colleghi molto più blasonati, compreso il titolo Mondiale conquistato da titolare a 19 anni con la Nazionale francese nell’edizione russa della competizione iridata, nel 2018.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni 23 marco: lite tra Luca, Armando Incarnato e Biagio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA