McDonald’s assume 120 addetti/ McItalia Job Tour: selezioni e candidature, le tappe

McDonald’s è tra le catene di ristorazione più grandi e conosciute al mondo ed anche in Italia è presente con 600 ristoranti nei quali viene dato lavoro a 24mila dipendenti. Periodicamente però, viene data la possibilità di inviare la propria candidatura in occasione della presenza di posizioni lavorative disponibili. In vista di nuove aperture nel nostro Paese, l’azienda assumerà 120 persone in possesso di particolari requisiti e che saranno chiamate a ricoprire due differenti figure: addetti ristorazione-crew e responsabili dell’accoglienza. Secondo quanto riporta il sito ufficiale, i candidati ideali dovranno essere in possesso di diploma di scuola media superiore, ed essere dinamici, avere predisposizione al lavoro in team e al contatto con il cliente, flessibili, disponibili a lavorare part-time, con ottime doti relazionali. Le figure ricercate si divideranno tra sala e cucina. Nel dettaglio, in cucina avranno il compito di preparare prodotti di alta qualità in stretta collaborazione con i colleghi al fine di gestire nel migliore dei modi la richieste del cliente. In sala avranno invece il compito di accogliere la clientela e supportarla nella scelta del proprio menù, soddisfacendo ogni loro esigenza.

MCDONALD’S ASSUME: 120 POSTI A DISPOSIZIONE, COME CANDIDARSI

Le selezioni per entrare a far parte della grande famiglia McDonald’s avverranno tramite il McItalia Job Tour. Si tratta di un evento itinerante tramite il quale sarà possibile selezionare il personale. Dopo una prima fase di selezione online, McDonald’s arriva nelle principali città italiane. Si tratta di un vero e proprio villaggio nel quale sarà possibile trovare spazi riservati ai colloqui oltre ad una area informativa messa a disposizione di tutti. Un modo costruttivo per conoscere i futuri dipendenti e fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Attualmente sono previste due tappe ancora disponibili, rispettivamente a Udine ed a Bari. Nel primo caso sarà necessario candidarsi tramite il sito ufficiale di McDonald’s entro il 4 novembre, nel secondo ci saranno più giorni a disposizione poichè la chiusura delle candidature è fissata al prossimo 7 novembre. In merito alle nuove assunzioni, per la nuova apertura prevista a Udine sono ricercate 40 persone per le posizioni di Addetto Ristorazione Veloce e Responsabile Accoglienza. Per la tappa di Bari, sono 80 le persone che saranno selezionate.

